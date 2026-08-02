国债期货周一上市 李家超晤中证监主席吴清 深化两地市场合作

行政长官李家超今日（2日）在礼宾府与中国证券监督管理委员会主席吴清会面，就深化香港与内地金融市场互联互通交流意见。财政司司长陈茂波、署理财经事务及库务局局长陈浩濂、香港证券及期货事务监察委员会（证监会）主席黄天祐和证监会行政总裁梁凤仪亦有出席。

李家超欢迎吴清率团访港。他表示，香港在「一国两制」下享有背靠祖国、联通世界的独特优势，拥有高度国际化的市场环境和成熟的金融基建。国家「十五五」规划支持香港巩固提升国际金融中心地位，强化全球离岸人民币业务枢纽、国际资产及财富管理中心、国际风险管理中心功能。他指特区政府正全速制定香港第一个五年规划，会全力以赴做好编制工作，积极把握国家发展机遇，持续推进香港国际金融中心高质量发展，服务国家金融高水平对外开放。

明推国债期货 巩固本港离岸人民币枢纽地位

李家超说，环球对人民币在贸易融资、投资及储备的需求稳步上升，香港作为全球离岸人民币交易和金融活动的中枢，拥有全球规模最大的离岸人民币资金池，一直积极推进金融基建升级、产品创新和市场拓展等多个关键领域的发展。他很高兴表示，香港明日（3日）推出国债期货，为投资者提供了有效的离岸风险管理工具，有助吸引国际投资者参与内地债券市场和长期持有人民币国债，是完善人民币产品生态圈的关键一步，进一步巩固香港作为全球离岸人民币业务枢纽的地位。李家超感谢中央人民政府和内地相关监管机构一直以来的支持，期望与内地继续深化合作，提高离岸人民币流动性，稳慎扎实推进人民币国际化。

李家超表示，特区政府会继续与内地监管机构紧密合作，共同推进深化两地市场合作的务实措施。香港会继续拓展与内地金融市场的互联互通，在沪深港通、债券通、跨境理财通等现有基础上，为市场提供丰富的投资和风险管理产品，与内地市场优势互补，携手促进金融市场的联动发展和产品创新，为国家金融强国建设贡献力量。