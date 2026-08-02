罗淑佩周末穿梭电台球场全民运动日 地区咨询会介绍文体旅工作︱Kelly Online

文化体育及旅游局局长罗淑佩于今日（2日）在社交平台分享，笑言自己度过了「忙碌又起劲」的周末。她在两天内穿梭电台、球场、地区咨询会及全民运动日，身体力行推动香港文体旅发展。

昨天（1日）早上，罗淑佩到商台接受访问，谈及香港足球盛会2026及剑击世锦赛，晚上则到启德主场馆观赏曼城对国际米兰，对法定时间1:1及互射十二码的战情「收货」。球迷热烈打气，两队及主办方均感兴奋。颁奖后，她视察主场馆及体艺馆同时举办活动的运作，逾5万观众离场大致畅顺，她感谢团队的付出，并鼓励持续改善。

今日（2日）早上，行政长官李家超率领司局长出席香港首个五年规划及2026年施政报告地区咨询会，逾130名参加者踊跃发言。罗淑佩指，咨询会上文创产业发展建议较多，局方介绍现有工作，与会者亦提供不少有用观点。

下午的全民运动日，罗淑佩亦随李家超到九龙公园体育馆推广「日日运动半个钟，健康快乐人轻松」。罗淑佩指，今年优惠由一日延长至两日，市民反应理想。康文署长陈咏雯透露，参与者中约一成半平日无运动习惯，盼能培养兴趣。罗淑佩以自身为例，强调多做运动确实增添活力。