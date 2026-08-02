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施政报告咨询︱李家超感谢市民踊跃参及坦诚交流 会认真研究每一份意见

政情
更新时间：14:20 2026-08-02 HKT
发布时间：14:20 2026-08-02 HKT

行政长官李家超于今早（8月2日）于屯门出席第一场香港第一个五年规划及2026年《施政报告》地区咨询会。李家超感谢市民踊跃参与及坦诚交流，会与团队认真研究每一份意见。

李家超于咨询会完结后在社交平台表示，今年《施政报告》与香港特别行政区经济和社会发展第一个五年规划（2026—2030）同期展开公众咨询，代表政府将每年的施政部署与长远发展方向紧密衔接，确保每一项政策措施既有目标，亦能落到实处；两者相互呼应、承前启后。他留意到，会上发言的市民不仅关心土地房屋、交通运输、教育、福利、长者支援、青年发展等民生议题，亦提出如何运用五年规划推进北部都会区建设、创新科技和产业发展等建议，让他深切感受到市民对香港未来的信心与期盼。

李家超称，会与团队认真研究每一份意见，并秉持「以结果为目标」的施政理念，在接下来的时间继续走入社区、凝聚共识，用心听取市民的意见，共同编写让香港更好发展、增进民生福祉的新篇章。

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