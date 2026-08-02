施政报告咨询︱活动气氛热烈 市民关注五大范畴 房屋与土地问题最为突出

行政长官李家超今日（2日）早上与问责团队到南屯门官立中学出席香港首个五年规划和施政报告地区咨询会，与逾130名市民直接坦诚交流、集思广益。《星岛》统计提问人士关注项目，共有26位市民向特首提出建议，涵盖多项政策范畴，有参加咨询会的市民期望政府加快西部铁路的开工时间及落成进度，并优化各口岸通关安排，亦希望政府可加强引进重点企业来港，反映社会对新一份财政预算案的广泛关注。

有人提出动用强积金协助置业

《星岛》综合发言内容，出席者来自不同背景，涵盖退休人士、商人、老师社工、青年创业家、大学生、少数族裔地区工作者等，反映市民对政策落地的深切期望。关注范畴可分为五大类。房屋与土地问题最为突出，多名市民提及公营房屋供应、旧区更新（如荃湾）、以及动用强积金协助置业的建议，有离岛居民则关注旅游发展与土地运用。交通基建与区域连接同样受关注，有市要求加快新基建接驳市区，并探讨港车北上、低空经济等新出行模式。

青年就业与创业成为另一焦点，有大学生及青年代表忧虑失业率，倡议加强创科支援、及调解培训，并提升青年参与政治事务的渠道。教育方面，有中学老师反映校园欺凌及学生托管问题，亦有人建议落实大学城具体选址，推动应用科技发展。

有少数族裔冀创造更多机会服务社会

安老福利与医疗亦有屡被提及，长者居家安老、基层照顾者压力、医疗券适用范围（如能否扩至福建）等诉求。有少数族裔代表则指出，需创造更多机会让非华裔社群服务社会，促进共融。此外，文化创意工作、一带一路青年交流、推广普通话等议题亦有讨论。

肖先生指，有青年人反映就业及初创困难，希望政府未来能获得更深入的解说。

王先生建议政府研究一条向机场方向及西九龙方向的走线。

余先生建议政府尝试调整策略，改以逆向思维，透过「引进来」的方式举办更多国际活动让青年参与，提升整体效益。

期望香港机场日后亦可接驳内地网络

王先生向记者表示，就本港铁路网络规划方面，建议政府研究一条向机场方向及西九龙方向的走线，并善用交通枢纽，以加快构建半小时生活圈及工作圈。被问及对于兴建第二个高铁站的看法时，王先生表示，广东省已规划广深第二走向的线路，将由白云机场连接深圳机场，期望香港机场日后亦可接驳有关网络，认为此举可产生协同效应，对香港经济发展有重大帮助。



市民肖先生指，有青年人反映就业及初创困难，虽然官员现场回应大致足够，但因时间所限，仍希望未来能获得更深入的解说。他续指，香港不少创科企业在国际上具备强大竞争力，拥有独立认证及多项专利，惟本地宣传不足，以致市民认知度偏低，反观海外市场却颇具知名度。

建议政府举办更多国际活动让青年参与

本身从事青年工作的余先生表示，过往安排二、三十名年轻人乘搭飞机前往海外参与活动，成本负担相当沉重。为突破资源限制，建议政府尝试调整策略，改以逆向思维，透过「引进来」的方式提升整体效益。他以近期举办的「亚太青年微电影节」为例，主办单位特意邀请来自不同国家及地区的青年导演来港，并安排他们与本港学生一同走访十八区。参与的青年反应热烈，不仅能亲身了解微电影的制作流程及行业生态，更有机会与各地导演及影视从业员近距离交流。



记者：黄子龙

摄影：刘骏轩

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