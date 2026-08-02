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上半年经济增长为5.1% 较预期强劲 陈茂波：将向上调整全年经济增长预测

政情
更新时间：11:19 2026-08-02 HKT
发布时间：11:19 2026-08-02 HKT

财政司司长陈茂波表示，今年上半年本港经济增长为5.1%，较预期强劲，将向上调整全年经济增长预测。

陈茂波在网志表示，于中央相关部委的坚实支持下，各方期待已久的离岸人民币国债期货，明天（8月3日）将在香港上市；首只上市的属五年期产品，是当前唯一一只离岸市场上的同类产品，让国际投资者可沿用在港的交易帐户、习惯和流程，在离岸市场完成相关合约的交易和结算。他形容这是香港离岸人民币业务枢纽发展的新里程，它不仅丰富本港巿场的人民币风险管理工具，更标志国债在离岸市场的深化发展和人民币国际化的有序推进。

整体经济继续稳步增长

他指，本港的离岸人民币市场发展持续深化。点心债市场发行量过去两年均超过1万亿元人民币，存量突破1.6万亿元人民币；银行同业结算系统每月结算额更接近48万亿元人民币。与此同时，港府正加快发展国际黄金交易中心和大宗商品交易生态圈，支持其推出更多以人民币计价的产品。

除了金融市场外，本港整体经济亦继续稳步增长。受蓬勃的对外贸易和强韧的内部需求所支持，本港经济连续14个季度保持增长。本地生产总值在今年第二季的按年增幅为4.3%，其中货物出口增长继续突出，第二季增长速度进一步加快至28.8%；私人消费开支亦平稳增长2.9%。

全年经济增长预测将向上调整

陈茂波表示，本港今年上半年经济增长为5.1%，较预期强劲。下半年商品出口料继续受惠全球对人工智能产品的强大需求；境外对本港金融及商业服务的需求持续，以及访港旅客的增加，均将带动服务输出增长，有利本地消费和投资气氛。综合考虑整体经济发展情况，本月中发表的经修订全年经济增长预测，将从原先预测的范围向上调整，惟未来走势仍受地缘政治局势发展、美息及其他不确定因素影响。政府将继续保持高度警惕，既大力加快发展经济，也守稳经济金融安全。
 

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