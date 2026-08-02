直播︱李家超率司局长出席地区咨询会 收集《施政报告》及五年规划意见

政府于6月起先后开展第一个五年规划（2026—2030），以及2026年《施政报告》公众咨询。行政长官李家超和团队至今共出席超过80场线上线下的咨询会，收集各个界别人士的意见，原定在上周日举行的五年规划及2026年施政报告地区咨询会，因台风「红霞」取消，今早（2日）李家超于屯门出席第一场地区咨询会。

今日李家超联同各位司局长，走进社区了解更多声音，地区咨询会以小组讨论形式与市民就「拼经济谋发展」及「惠民生建未来」两个主题交流，同时有电视或网上直播。

李家超：市民可畅所欲言 政府会归纳意见

李家超表示，现场参与者涵盖基层劳工、商界、专业人士、青年、学生、退休人士及少数族裔代表，充分体现社会多元声音。今次五年规划咨询与年度施政报告咨询同步进行，两者关系紧密、一脉相承。他指出，五年规划是香港整体发展的方向性、宏观性及策略性指导文件，而施政报告则相当于该规划的年度实施报告，每年除订定具体施政政策外，亦会按实际情况检视进度。

他强调，收集到的公众意见数量庞大，且大多同时关乎五年规划与施政报告，因此呼吁市民无须刻意区分意见归属，只管畅所欲言。他承诺会用心记录每项重点，并于会后带回政府团队努力跟进。

地区咨询会以小组讨论形式与市民就「拼经济谋发展」及「惠民生建未来」两个主题交流。李家超fb

记者：黄子龙

摄影：苏正谦

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