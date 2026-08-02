直播︱李家超出席地区咨询会 强调北都大学城是香港升级转型关键 青年叹毕业揾工难

政府于6月起先后开展第一个五年规划（2026—2030），以及2026年《施政报告》公众咨询。行政长官李家超和团队至今共出席超过80场线上线下的咨询会，收集各个界别人士的意见，原定在上周日举行的五年规划及2026年施政报告地区咨询会，因台风「红霞」取消，今早（2日）李家超于屯门出席第一场地区咨询会。

今日李家超联同各位司局长，走进社区了解更多声音，地区咨询会以小组讨论形式与市民就「拼经济谋发展」及「惠民生建未来」两个主题交流，同时有电视或网上直播。

李家超：市民可畅所欲言 政府会归纳意见

李家超表示，现场参与者涵盖基层劳工、商界、专业人士、青年、学生、退休人士及少数族裔代表，充分体现社会多元声音。今次五年规划咨询与年度施政报告咨询同步进行，两者关系紧密、一脉相承。他指出，五年规划是香港整体发展的方向性、宏观性及策略性指导文件，而施政报告则相当于该规划的年度实施报告，每年除订定具体施政政策外，亦会按实际情况检视进度。

他强调，收集到的公众意见数量庞大，且大多同时关乎五年规划与施政报告，因此呼吁市民无须刻意区分意见归属，只管畅所欲言。他承诺会用心记录每项重点，并于会后带回政府团队努力跟进。

退休人士吕先生表示，留意到房署辖下不少公屋单位已出现老化破烂的情况，指房署可否做得更好帮助独居长者。市民吴先生指，目前粤港澳大湾区的发展，香港主要担当政策衔接的角色，指内地设有区域协同立法机制，例如京津翼地区便有联合立法的做法，值得参考。他认为「港车北上」政策非常受欢迎，社会上有不少声音希望可以开放其他深圳口岸予本地车辆使用，希望政府可以研究相关政策。

一带一路青年会及国际青年商会代表余先生建议在北部都会区建立一个融合的生态圈，打造两地青年共创融合的计划。他亦希望政府能让企业自行设计培训课程，提升员工技能。

李家超开场发言。

大学城建设 将是香港升级转型关键

商界代表何先生指，关于文创产业方面，建议可以参考外国经验，例如南韩设有文化IP配对机构，成功将南韩文创出口由2013年不足50亿美元，增至2023年的145亿美元，关注香港是否可以设立类似的亚洲文化IP交易平台，帮助本地文创产业发展。荃湾居民吴先生关注建筑物老化及旧区更新的问题，他提到面对的法规程序问题比开发新区域更为复杂，强调有困难不代表我们不去面对，因此需要更高层次、跨部门、甚至跨任期的力量支持。

教育公司创办人、新界原居民陈先生，五年规划提出北部大学城以「15分钟生活圈」的概念规划，亦提出打造「留学香港」品牌及加快发展应用科技大学。作为教育公司创办人，非常关注职业教育及技能培训的实际配套，问发会否在五年规划中订立具体指标。

李家超表示，大湾区的发展不仅要着眼于当前活力，更要确保长远的安全与稳定。他强调，提升整个大湾区的城市管理水平是重要课题之一。在区域协同融合发展方面，他认为这是香港最大的融合与发展机遇，并特别提到涉及香港的三个重点平台，包括前海及南沙，指出相关合作已从「一纸蓝图」进入到真正落实的阶段，进度较预期时间表大幅加快。

此外，李亦回应有关大学城建设的提问。他指出，大学城的发展将是香港升级转型的关键。他阐释大学城不再单纯以教育为单一概念，而是以「城区」模式进行整体规划，融合教育、科技、产业、人才及城市建设五个元素。他对此综合发展模式充满信心，相信能推动香港的整体进步。

地区咨询会以小组讨论形式与市民就「拼经济谋发展」及「惠民生建未来」两个主题交流。李家超fb

大学生叹毕业揾工难 促资助初入职场青年工种

少数族裔人士Mr. Aslam指出，政府已在支援少数族裔方面取得有意义的进展，包括扩展支援服务中心及设立传译及翻译服务中心。他期望施政报告能为这些本地培育的少数族裔专业人才确立路径。退休中学校长朱先生表示，欣赏政府在2024年施政报告提出「留学香港」及「游学香港」政策，但认为住宿等硬件配套亦应尽快加强。他同时建议政府加强推广普通话，提升市民普通话水平。

青年创业家黄先生建议政府成立顶尖科技沙盒，加速深度科技企业的临床试验及科技认证审批，并参考以色列成功经验，成立配对基金，吸引国际顶尖制药、微电子、生物科技等领域的企业创投部门来港。葵青市民梁女士指出，规划提出未来五年北部都会区将产出超过七万个房屋单位及一百万平方米经济楼面面积，建议设立逐年的关键绩效指标（KPI）及年度检讨机制。

从事义工服务的黄先生关注安老及房屋问题，他建议在公屋及居屋为主的社区，围绕长者生活需要进行主题设计，包括引入乐龄科技、大型按钮及指示牌、较大的社区中心及更多长者生活设施。

大学生侯先生指，现时青年失业率创近年新高，初级职位空缺大幅减少超过五成，建议新加坡及内地做法，不仅资助实习岗位，更进一步涵盖行业资格认证资助及初入职场青年资助；另一青年唐小姐关注青年发展，期望政府在地区层面及北都发展中，让更多青年加入委员会提供意见，增加社会政治参与。

从事地区工作的杨女士关注长者及基层照顾者需要，建议将陪诊服务纳入常规支援，扩大服务券用途，容许长者用服务券购买私营或社企的陪诊服务，让在职照顾者毋须请假陪同覆诊。

李家超：产业升级可创造优质就业机会

李家超强调，香港是750万市民的共同家园，直言「我哋系不分种族，总之系香港嘅市民，大家就系一家人。」政府会认真协助少数族裔融入社会及贡献所长。他续指，香港教育具显著优势，未来将进一步推展留学教育，吸引各地人才来港就读，既丰富本地学生的国际视野，亦有助建立长远网络。

针对困扰社会多年的劣质㓥房问题，李家超感谢各界共同努力，现已找到有序取缔的方案。政府设有四年过渡期，包括一年注册期及三年工程符合期，让经营者逐步改善。同时，简约公屋及过渡性房屋供应增加，整体房屋供应量扩大，有信心可有序推进，并充分考虑实际情况，管控风险。

李家超指，科技发展是创造优质就业的关键，尤其量子科技、航天科技及前沿产业，将带动产业升级，为毕业生提供更多高收入、具前景的职位。政府会持续提供技能课程，但更重视推动整体产业转型，以增加就业机会。

特首：五年规划属宏观性 细化指标在每年度施政报告中进一步订定

博士生曾先生关注首个五年规划中，政府会否设立更具体的中期量化指标，以协助更多文创人才参与香港的经济发展。另一名市民指香港可供使用的土地数量有限，问及在对接大湾区时，会否在物资储存、仓库等方面主动对接其他大湾区城市。

西贡区居民布先生认为政府应鼓励和协助中产人士置业，关注政府可否考虑有限度容许市民动用强积金用于置业，或拨出部分金额用于医疗或育儿基金等方面，从而同时有助提高生育率，并增加归属感和幸福感。

另一名市民黄女士关注大屿山旅游发展，指大屿山拥有天坛大佛、心经简林、大澳渔村等独特资源，但目前的发展仍停留在打卡式体验。期望当局能将大屿山的文旅发展纳入首个五年规划，确立为大湾区中华传统文化体验基地，整合文化资源。

李家超回应指，五年规划属于宏观性、方向性及指导性的文件，由于涵盖范畴广泛，内容须聚焦重点，故属「画龙点睛」式的指导方针。参考内地不同城市的五年规划，通常设有约二十多项主要指标，而具体领域的细化指标则会在每年度的施政报告中进一步订定。

他强调，政府将订立宏观指标，而各政策局及部门亦可按需要设立特定范疃的指标，以确保政策有效落实，重申北部都会区的发展是香港未来的重要机遇，无论在土地房屋发展、民间创新，以至推动旅游发展等方面，均扮演关键角色。他预告北部都会区的相关政策将在施政报告中有好的注脚。

他又指，无论是五年规划或施政报告均致力开拓经济新增长点，令本港经济更趋蓬勃。除巩固国际金融及贸易中心地位外，创新科技中心是未来重点方向，科技应用对中小企、传统产业及新兴行业均具显著帮助，政府会大力推动相关配套。就北部都会区发展，政府将以大学及产业为发展核心，并以科技为目标，配合城市建设。其中基建必须先行，无论是城市规划或行业配套，均需稳固基建基础。

记者：黄子龙

摄影：苏正谦

相关新闻：

李家超明率司局长落区 屯门办首场五年规划及《施政报告》地区咨询会

台风红霞｜李家超宣布明天地区咨询会延期 指示各部门全面应变台风威胁

