新皇岗口岸｜邓炳强：会以最高标准严格把关 令市民未来用得安心、往来畅顺

新皇岗口岸港方口岸区已于昨日凌晨起正式交由香港特区政府管辖。保安局局长邓炳强今日（8月1日）邀请多名立法会议员及传媒代表到场参观，了解口岸设施及运作。当局表示，将分阶段展开超过100项严格测试及多项演练，确保口岸未来运作万无一失。

邓炳强在社交平台发布影片，指新皇岗口岸采「一地两检」及「合作查验、一次放行」的崭新通关模式，整体通关时间将由约30分钟大幅缩减至约五分钟；口岸亦由84个人用的过关设施提升到202个，车用过关设施亦由20个提高至26个。现时皇岗口岸设计的人流量是4万人，重建后口岸的设计通关流量将提升至每日20万人次，待港铁北环线支线开通后，更可进一步增至每日30万人次。

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邓炳强又在帖文中提到，自港方口岸区交由特区政府管辖后，跨部门团队已随即展开视察及工程执漏工作。保安局今日特别安排立法会议员及传媒实地视察，期望透过参观，让议员及市民能充分掌握皇岗口岸的最新工程进度，并初步感受新大楼的面貌以及未来的运作模式。

在准备工作方面，邓炳强指出，保安局正联同各个相关政府部门全力推进各项准备程序，并将分阶段展开超过100项、涵盖20个类别的严格测试。有关测试范围广泛，当中包括人流及车流管理、水电设施、系统运作以及交通配套等。邓炳强又指，也会与深圳方面进行几项至少一万余人参与的大规模跨境联合演习。只有在认为运作顺利安全之后，才会与深圳方面商讨启用时间。

邓炳强强调，特区政府在推动新皇岗口岸运作上会以最高标准严格把关，确保各项设施及系统万无一失，令市民未来「用得安心、往来畅顺」。