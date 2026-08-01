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各区爆水管｜支持水务署5年换喉方案 田北辰：「长痛不如短痛」

政情
更新时间：17:07 2026-08-01 HKT
发布时间：17:07 2026-08-01 HKT

近日多区频频发生爆水管事故，实政圆桌召集人田北辰向水务署了解后指出，全港目前仍有约200公里属「一渗即爆」的高危旧式水管，成为本港供水网络的「死症」。他指出，署方正准备向各区区议会进行咨询，冀以「长痛不如短痛」的方式，将原需10年的换喉工程压缩至5年内完成。田北辰对此表示支持，呼吁社会体谅短期工程带来的不便，以彻底解决爆喉困扰。

200公里旧喉一渗即爆 监察系统失预警作用

田北辰表示，全港约6,700公里的食水管中，约5,400公里已安装实时监察系统，余下约1,300公里预计于明年年中完成安装。他指出，系统原意是及早侦测异常压力或轻微渗漏，让工程人员能在晚间尽早修补，避免发生大规模爆裂而须封路停水。

然而，撇除已属稳妥金属管的6,500公里水管，全港仍有约200公里尚未更换的石棉水泥管及铸铁管。田北辰相信，这类旧水管的最大弊病是不会经历「先渗后漏再爆」的渐进过程，而是「一渗即爆」。因此他认为，即使监察系统侦测到渗漏，工程人员往往未赶抵现场，水管已经爆裂，令高科技系统失去预警作用。

「长痛不如短痛」压缩换喉工期

田北辰指出，近年屡次发生的爆水管事故，正正集中在这200公里旧水管的路段。他解释，这些高危水管并非集中在单一地区，而是散布全港多区，且往往位处十字路口或交通枢纽等挤塞要位。过往当局因担心长期封路影响交通而不敢轻易施工，导致问题拖延至今。

田北辰引述水务署指出，若按以往进度分批更换该批水管，恐需时长达10年。他透露，署方目前计划向区议会解说并争取地区支持，未来五年内可能会因频密道路工程造成不便，但期望能一次过全面更换该批脆弱喉管，升级为优质食水管。

田北辰强调，只有全面淘汰这批「一渗即爆」的旧喉，将来的智能水表及进阶监察设备才能真正发挥效用。他全力支持政府采取「长痛不如短痛」的方案，期望社会各界能权衡轻重，与其未来十几年继续饱受爆水管成灾之苦，不如忍受短期不便，争取在5年内根除这项供水死症。

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