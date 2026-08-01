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新皇岗口岸｜李慧琼：新通关模式大幅省时 冀运输处尽快公布交通安排

政情
更新时间：16:19 2026-08-01 HKT
发布时间：16:19 2026-08-01 HKT

皇岗口岸联检大楼港方口岸区昨日（7月31日）正式成立，保安局今早（8月1日）邀请立法会议员同行前往考察调研。全国人大常委、立法会主席李慧琼实地了解口岸最新情况后表示非常振奋，并感谢中央对设立港方口岸区的大力支持，以及特区政府、保安局与工作人员的付出。

创新通关模式提速 带动深港要素流动

李慧琼强调，从项目初步筹划、全国人大常委会作出重要决定，到立法会以「早一日，得一日」的理念加快审议，各方目标始终一致，冀推动新口岸尽快落成，令市民早日享受优质通关体验。

李慧琼指出，新口岸将大幅缩减过关时间，为旅客带来前所未有的便捷。在旅检及车检方面，口岸将分别采用「合作查验、一次放行」与「联合一站式」的创新模式。她形容这不仅是一项重大的民生工程，更是助力香港发挥国际创科中心角色、融入与服务国家发展大局的重要硬件。

随着国家「十五五」规划的推进与「北部都会区」的建设，李慧琼表示，深港两地人流、物流等流动必会进一步提速，而新皇岗口岸正正担当着加速要素流动的枢纽角色，特别在带动人流和车流方面，将发挥无可替代的作用。

促做好通关演练 尽快公布交通接驳方案

为确保新口岸运作万无一失，李慧琼期望当局尽快做好各项通关演练与测试，确保正式通关时畅顺无阻。她促请相关部门制定周密的应急方案，能够敏锐应对任何突发情况，并呼吁保安局继续与内地部门保持紧密沟通与协商，落实各项细节安排。

针对市民关心如何前往新口岸，李慧琼表示议员均希望运输署能尽快公布相关的公共交通安排，让市民早作准备。她承诺立法会议员会全力配合，共同向市民推广及宣传如何更方便、快捷地使用新口岸。李慧琼深信，新皇岗口岸的落成是深港两地基建互联互通的重大里程碑，更是推动香港高质量发展、对接国家战略的强大引擎，必定能为市民带来实实在在的便利。

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