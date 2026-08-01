新皇岗口岸｜立法会议员考察港方口岸区 陈曼琪关注轮椅使用者便利度

皇岗口岸港方口岸区昨日（7月31日）零时起正式启用，今早多名立法会议员，包括身兼全国人大代表的立法会议员陈曼琪，在保安局局长邓炳强、副局长卓孝业陪同下，到皇岗港方口岸区考察，了解人、车及设施安排。

陈曼琪在社交平台上载多张相片表示，口岸大楼有电梯及升降机。除了合作查验、一次放行的电子通道外，亦有人手过关柜枱供一家大小、有需要长者和轮椅使用者使用。过关车道也是五合一的一站式两地合作通关。

皇岗港方口岸大楼设有电梯及升降机。陈曼琪fb

陈曼琪在社交平台上载多张考察皇岗港方口岸区相片。陈曼琪fb

皇岗港方口岸区使用创新科技，令市民有高效舒适过关体验。陈曼琪fb

用创新科技打造高效舒适过关体验

她称，非常关注轮椅使用者的便利度，邓炳强在现场表示会专就轮椅使用者进行演练。陈曼琪称赞邓炳强非常细心聆听议员们的意见，亦常强调会做好测试， 带给市民安全、愉快、高效的过关体验。

陈曼琪表示，皇岗新口岸既坚持「一国两制」的法律，又利用规则机制的衔接，也用创新科技，令市民有高效舒适过关体验，是国家打造大湾区世界一流城市群的过程中，充分发挥香港的独特优势，背靠祖国联通世界，让香港保持长期繁荣稳定。

