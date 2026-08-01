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新皇岗口岸｜邓炳强联立法会议员参观港方口岸 称将动用公务员进行测试

政情
更新时间：11:49 2026-08-01 HKT
发布时间：11:49 2026-08-01 HKT

《皇岗口岸港方口岸区条例》于7月31日生效，当天凌晨零时，皇岗口岸的港方口岸区已正式交付香港特区政府管辖。立法会主席李慧琼联同多名立法会议员，在保安局局长邓炳强、副局长卓孝业陪同下，今日（8月1日）到港方口岸区参观。

议员们约早上10时抵达新皇岗口岸，他们先于二楼拍摄大合照，并听取口岸工作人员讲解新联检大楼布局，其后到达5楼出境旅检楼层，参观合作查验自助通道，最后前往入境车检楼层，了解「联合一站式」车道运作。

邓炳强会见传媒时表示，预计会就口岸运作各范畴进行过百个不同规模的综合营运测试，包括公共交通路线测试、反恐演练及压力测试，未来亦会进行由港深两地共同举办的大型测试，人数涉及过万人，将会在确保测试完全无问题后，才会考虑通关日期，形容是「负责任的做法」。至于相关测试的人手安排，他表示会如同上次启德体育园一般，动用公务员进行测试。

记者：李健威

摄影：汪旭峰

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