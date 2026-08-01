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陈美宝：进阶版「监管沙盒X」接逾百项申请 低空经济再迈另一里程碑

政情
更新时间：12:10 2026-08-01 HKT
发布时间：12:10 2026-08-01 HKT

运输及物流局局长陈美宝表示，特区政府去年3月推出低空经济「监管沙盒」，令低空经济由项目概念走进各现实场景，至今，香港的低空经济再迈向另一里程碑：首个运用最大起飞重量约150公斤的高载荷无人机进行非传统操作的项目正式登场，无人机更可增加负重，在工地操作中发挥无限可能。

超过20个项目进入恒常化和规模化运作

陈美宝在网志表示，「监管沙盒」计划在业界中口碑载道，自去年3月低空经济「监管沙盒」起，已有超过20个项目进入恒常化和规模化运作，包括无人机进行建筑物外墙清洗、基建勘察、设施巡检、无人机汇演、物流吊运及低空技术评估，并由民航处就有关应用场景发布小型无人机通告，提供相关指引。由去年6月至今年5月，民航处已就有关恒常实际运作的应用场景批准共115项申请。

进阶版「监管沙盒X」接逾百项申请

至于更进一步拓展测试五类技术更复杂、使用航空器更大型的应用场景的进阶版「监管沙盒X」，陈美宝指，已接获超过一百项申请，当中首批33个项目获选在今年上半年起陆续进行测试。

陈美宝称，低空经济的起飞，将不同的政府部门与社会各界别紧密连系在一起，为日常生活中创造出无限可能。并预告，在本月内，将会推出更多跨界别的合作项目。这些新项目不仅仅是技术上的尝试，更横跨了切实的民生应用与前沿的高新科技突破。不论是提升城市效率，还是优化市民的日常生活体验，都将迎来令人瞩目的里程碑。
 

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