李家超明率司局长落区 屯门办首场五年规划及《施政报告》地区咨询会

政府正就香港特别行政区经济和社会发展第一个五年规划（2026—2030）以及2026年《施政报告》进行公众咨询。行政长官李家超明日（8月2日）早上将率领一众司局长走进社区，于屯门举行首场地区咨询会，直接聆听市民声音。

李家超今日(1日)在社交平台发文，指自今年六月先后展开两项重大发展规划的咨询以来，他与团队至今已出席超过80场线上及线下的咨询会，广泛收集来自社会各个界别人士的意见。

行政长官李家超明日（8月2日）早上将率领一众司局长走进社区，于屯门举行首场地区咨询会。李家超FB图片

为进一步贴近民意，明日举行的首场地区咨询会将采用小组讨论形式进行。届时，特首及各司局长将与市民围绕「拼经济谋发展」及「惠民生建未来」两大主题展开坦诚交流。市民可透过电视或网上直播，同步收看咨询会的现场情况。

市民可透过以下途径就相关政策提交意见：

香港五年规划：专属网站或电邮（[email protected]）

2026年《施政报告》：专属网站或电邮（[email protected]）

