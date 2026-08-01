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立法会议员完成北京研修 陈振英指行程体会政策必须「以人民为中心」

政情
更新时间：09:19 2026-08-01 HKT
发布时间：09:19 2026-08-01 HKT

立法会全体议员早前于北京完成一星期的国家事务研修考察。金融界议员陈振英今日(1日)在电台节目分享研修感受，他指中央对此行高度重视，邀请「最顶级」讲者向议员分享，亦关注议员的履职能力。他指对国家十五五规划等的认知仅属皮毛，今次经顶级专家讲课后获益良多，并对北京的市民热线中心及隆福寺旧区重建项目留下深刻印象。

他深刻体会到政策必须「以人民为中心」，指出未来香港金融业发展不应只局限于追求经济增长或国际化，而应考虑市民对金融服务的实际需求。他认为未来可加强防骗与资讯安全、推广普惠金融，以及持续优化「转数快」和跨境支付等日常服务，让金融发展的成果真正落实到市民身上。

赞叹国家战略布局 倡北都大学城吸引人才

民建联周浩鼎称，是次研修对国家整个制度优势有进一步了解；总体见到国家在科技及能源自主等领域展现出超前的战略布局，全体议员考察「12345」市民热线中心，部门可以即时解决市民困难，并参观朝阳区基层立法联系点，由市级、区级人大就政策征集市民意见，反映中央政府「以人民为主」的理念。

在探讨香港的角色时，他强调香港必须发挥「一国两制」及普通法的优势，进一步联通国际以配合国家的对外开放政策。他建议未来应善用北部都会区的大学城，吸引全球一流大学来港设立据点并与本地大学结合，以此作为国际人才进入内地交流的跳板，帮助国家发展。

借鉴内地科技应用 提升医疗及防风险能力

选委界议员陈凯欣表示，今次考察属于「闭环式学习」，有助立法会议员交流，加强凝聚力。

在考察内地车厂及机械人技术后，认为香港急需将内地高性价比的科技应用落实到民生范畴。她举例指出，面对医护人手短缺，香港可引入人工智能监控病房情况及追踪病人；针对人口老化，则可引入机械人协助处理家务，以减轻照顾者的精神压力。此外，她强调香港应学习内地的防风险机制，例如利用人工智能探测地底水管隐患以防爆裂，以及从国内外重大事故的真实个案中汲取教训，完善本港在应对突发灾难时的动员与调配能力。
 

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