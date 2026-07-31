邓铭心向特首表达真心话 灾后「打卡歪风」不可长 原来有段古︱Kelly Online

特首李家超日前到立法会出席首次「特首与议员对谈交流会」，这场鼓励「放低包袱、畅所欲言」的新活动，有议员表达「真心话」，反被其他议员质疑用意。《星岛日报》专栏「大棋盘」日前提到，一名具政党背景的女议员发言时，提到有议员在风暴来袭后，落区「执树枝、打卡影相」，形容「此风不可长」，惟此言一出，引来同场议员面面相觑。

该名女议员正是身兼油尖旺区议员的经民联立法会议员邓铭心。她今日（31日）向传媒发讯息，指过往义工打风后出动，区议员曾被批评，「所以而家唔敢叫义工，就叫区议员自己来，我就系其中一个『被要求』交相嘅人。」

邓铭心强调，从来只讲她所知道和经历的事情，都是真心话，「议员是要议政、要落区接触市民，真实了解民意，同时向政府反映意见，做好沟通」。她认为，议员「尽量唔好做埋人哋专业人员做的工作，例如清理台风后树枝之类，然后影相当政绩。」

她指灾后市面迅速复常，功劳是食环、警方、消防、各工务部门及其承办商等。