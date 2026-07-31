胡志伟险被英国遣返 邓炳强：完成服刑与普通港人一样 可联络入境处协助

前民主党主席胡志伟早前在「串谋颠覆国家政权罪」服刑期满出狱后前往英国，却一度面临被遣返香港；而曾因「初选案」服刑完毕的岑子杰早前入境日本，亦被日方审查约20小时后才获放行。保安局局长邓炳强今日（31日）回应事件时指，相关人士已经完成服刑，与普通港人一样，又建议他们可以联络本港入境处提供协助。

邓炳强：与其他香港市民一样享有所有权利

邓炳强指出，相关人士已经完成服刑，「同其他香港市民一样享有所有权利」，而当他们在外国遇上事情，可以与普通市民一样联络入境处，「（我哋）有一个港人在外协助小组，可以联络我哋，我哋可以提供适切协助。」

至于多间独立书店近日被国安处突击搜查，并有多人因涉嫌售卖「煽动刊物」被捕。邓炳强回应时再强调，国安法没有针对任何店舖，而是针对所有犯法的人及团体，「国安法系一条法律，无论你系人系公司，咩类型嘅公司犯法，有证据我就拉你，够证据我就告你。」

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邓炳强亦公布本港今年上半年治安情况，整体罪案数字为42,736宗，较去同期年下跌1.5%；同期录4,144宗暴力罪案，按年下跌5%。他指，不单止是爆窃、盗窃、勒索及刑事毁坏等传统罪案继续下降；以往多数录得上升的涉毒品、诈骗等罪案数目，均分别录得按年10%及0.7%下跌。

严重毒品案按年下跌10%

邓炳强表示，今年上半年严重毒品案有532宗，比去年同期下跌10%。 其中，大约7.2%涉及旧称「太空油」的依托咪酯有396宗，拘捕521人，分别按年下跌14%及7%。警方行动中，成功阻截共可制成42万粒的依托咪酯毒烟弹流入市面，比去年同期上升67%，反映当局过去一段时间针对性宣传及加强执法行动见效。

诈骗案方面，今年上半年录得20,613宗，较去年同期下跌0.7%。邓炳强指，上半年诈骗案占整体罪案数字大约48%，涉及骗款35.1亿元，按年跌0.8%。 网上骗案占整体诈骗案约57%，录11,727宗。

多个网上骗案类型都录得不同程度的下跌，惟「钓鱼骗案」按年升61%，有关骗徒惯常用技俩包括假冒政府部门或银行机构，讹称有急事必须马上处理，否则将取消帐户等借口，或通过好迫切的字眼诱骗受害人情急之下点击非法连结；通过假冒免费回赠的身份确认，诱骗受害人于虚假网站填写个人资料。邓炳强呼吁市民如收到可疑短讯，须保持冷静，莫点击可疑连结或输入任何个人资料。