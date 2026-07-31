廉政专员访马来西亚出席东盟反贪会议 吁组区域联盟打击贪污

廉政专员胡英明率领廉署代表团，今日（31日）完成马来西亚访问行程。行程期间，廉政专员出席了东盟国家反腐败机构联盟（东盟反腐联盟）第22届秘书处会议，以及大型基建反贪研讨会，向与会成员介绍国际反贪局联合会的工作及成果，并呼吁各国同心协力，强化亚太区内的反贪合作。

贪污趋跨境数码化 促打造区域联盟

胡英明以国际反贪局联合会主席身份在会上表示，联合会与东盟反腐联盟均抱持「团结力量 打击贪污」的共同目标，在反贪工作上并肩站在区内最前线。他指出，当前贪污行为越趋跨境化及数码化，手法变得更复杂隐蔽，期望能与东盟反腐联盟共同打造成区域联盟，推动更紧密合作应对挑战。

办大型基建反贪研讨会 逾百人员参与交流

廉署联合东盟反腐联盟、国际反贪局联合会及马来西亚反贪污委员会，在当地合办一场针对大型基建项目贪污问题的反贪研讨会。胡英明致辞表示，「基建宛如一个国家的骨干」，包括道路、电力、供水及公共服务，一旦基建项目出现贪污，不仅造成财务损失，更会削弱制度的公信力及公众信心。他相信研讨会有助促进各地反贪机构交流经验，建立更紧密伙伴关系。

同行的廉署执行处助理处长黄伟杰在会上，剖析大型基建项目的贪污风险，并分享廉署的实务经验及调查方法。律政司高级政府律师陈嘉轩则在会上，阐述司法协助及执法合作对打击跨境贪污罪行，以至资产追回的重要性。是次会议及研讨会共吸引11个东盟国家逾100名反贪及执法人员、政府官员、学者及国际机构代表参与。

访马期间，廉署代表团分别与马来西亚反贪污委员会首席专员Dato’ Sri Abd Halim Bin Aman，以及文莱反贪局、缅甸反贪腐委员会和东帝汶反贪污委员会的高层官员会面，就共同关注的反贪议题交换意见。代表团亦拜会了中华人民共和国驻马来西亚特命全权大使欧阳玉靖，介绍廉署最新的反贪工作。