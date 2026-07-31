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新皇岗口岸｜港方口岸正式交付 邓炳强率跨部门视察 争取尽快开通「极速通关」

政情
更新时间：12:55 2026-07-31 HKT
发布时间：12:55 2026-07-31 HKT

《皇岗口岸港方口岸区条例》今日（31日）正式生效，香港特区政府昨日与深圳市人民政府签署《合作安排》。新皇岗口岸将采用「一地两检」及「合作查验、一次放行」的崭新通关模式，预期将大幅提升两地旅客的过关效率。今日凌晨零时，皇岗口岸的港方口岸区已正式交付香港特区政府管辖。保安局局长邓炳强今早联同跨部门团队，亲身前往新口岸大楼进行实地视察。

邓炳强（前排中）视察「联合一站式」车道。政府新闻处图片
邓炳强（前排中）视察「联合一站式」车道。政府新闻处图片
邓炳强（中）视察公共运输交汇处。邓炳强FB图片
邓炳强（中）视察公共运输交汇处。邓炳强FB图片
邓炳强今早联同跨部门团队，亲身前往新口岸大楼进行实地视察。邓炳强FB图片
邓炳强今早联同跨部门团队，亲身前往新口岸大楼进行实地视察。邓炳强FB图片
邓炳强在完成大楼巡视后，随即召开跨部门准备工作小组会议。邓炳强FB图片
邓炳强在完成大楼巡视后，随即召开跨部门准备工作小组会议。邓炳强FB图片

邓炳强抵达皇岗口岸联检大楼港方口岸区后，随即巡视不同楼层，包括公共运输交汇处、出入境旅检楼层、出入境车检楼层及随车人员验放厅，实地检视各项设施，包括合作查验自助通道及人工柜枱、「联合一站式」车道等安装进度。

在完成大楼巡视后，邓炳强随即召开跨部门准备工作小组会议。参与会议的政府部门涵盖运输及物流局、建筑署、机电工程署、运输署、路政署、警务处、入境事务处及海关等。会上，各单位代表分别详细报告并检视了当前的工作进度，以确保口岸开通前的各项准备工作均能全面落实到位。

邓炳强指出，深明港深两地市民对新皇岗口岸的开通引颈以待。他强调，保安局及跨部门团队必定会在确保所有设施与相关配套完全准备就绪的前提下，全力争取尽快开通新口岸，致力为市民提供崭新极速通关服务。
 

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