新皇岗口岸｜黎栋国赞过境模式极致简化 促无感通关延伸延至港珠澳大桥

《皇岗口岸港方口岸区条例》今日（31日）正式生效，香港特区政府昨日与深圳市人民政府签署《合作安排》，落实港深双方在重建后的皇岗口岸实施「一地两检」的合作框架。前保安局局长黎栋国今早在一电台节目表示，这是一个标志性的安排，亦是两地过境做到极致的简化，未来可探讨将正在港珠澳大桥测试的无感化通关，延伸到其他口岸应用。

合作查验一次放行 黎栋国指突破传统分区检查

黎栋国表示，回归以来各口岸都是独立运作，之后到深圳湾及西九站使用「一地两检」，但检查区域仍然是分开，今次却是新猷，在检查方面有突破性新安排，以「合作查验、一次放行」，是针对各界长期的诉求处理。他指，新做法较现行做法，各自处理多了一重工序，因为当旅客过境时只需出示一次证件，其个人资料会经电脑系统会连接。

皇岗口岸以自助通关为主 测试顺利即可短期开通

被问到人手需求会否大幅增加，他解释，皇岗原口岸已是24小时运作，入境处应有24小时人手运作，相信因新口岸处理人流会较以前多，人手会稍为有所上升，但应该不会有大量，因该处主要以自助化通关为主，较传统通关人手会少很多。至于何时可开通，他表示要看双方测试结果的进度，是否如设计时的畅顺，相信测试时间不用太久。

陈勇吁开通初期多耐性 做好试运分流疏导

港区人大代表、立法会议员陈勇在同一节目表示，万众期待新皇岗口岸尽快可开通，以更便利两地往来的人，缩短大家的距离，能集中两地沟通及有助两地经济发展。

他指根据过往的经验，新开通的口岸都会很多人使用，故在开通初时呼吁大家要有更多耐性，需花时去适应，举例新口岸在5、6米的距离中，过3道玻璃门就可以过关，中间可能器材有问题，又或过关的人有所犹豫，需要人手去协助疏导，故希望当局在试运时要做好分流。

记者：郭咏欣

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