大棋盘｜预设医疗指示踏重要一步 「安乐死」难入议程

《维持生命治疗的预作决定条例》，即「预设医疗指示」今日正式生效。该政策实际上数年前已在医管局内部以行政方式实行，如今获法律规范，提前让病人表达自身意愿，减低临终病人面临的痛苦，已属进步。不过在香港这个伦理价值偏传统保守的社会，政圈普遍认为，预设医疗指示可能已是「大限」，若再进一步触及「安乐死」等更具争议项目，莫说立法，进入讨论议程亦几乎不可能。

本质上，预设医疗指示属于让末期病人拒绝「延长死亡过程」的无效治疗，容许生命自然结束，与「安乐死」完全是两码子事。近日消防处亦表明，一旦遇上交通意外、自杀、他杀等非自然情况，有关命令不能被视为适用，救援人员会即时抢救病人，因此与「见死不救」也完全不同。预设医疗指示仅属病人已确认即将死亡时的「被动兜底」做法，避免延长痛苦。

或许受电影《破地狱》影响，近年社会多了谈论生死教育，但若然跳到「安乐死」，可说是「忌讳中的忌讳」，因涉及医学、社会、道德、伦理及法律等不同层面影响，是非常复杂、极具争议性的议题。举例说，医生的职责是救人，但安乐死是主动结束病人生命，可能违反医生天职；在法律上，安乐死既等同杀人罪，亦违反《香港注册医生专业守则》。

有熟悉相关议题人士指，安乐死对比其他议题更为复杂之处，是本质上涉及生命伦理、情感甚至宗教讨论，并非一个可以「讲道理讲逻辑」的议题；而且这是不可逆转补救的决定，在制度上又如何防范误判滥用，同样极难保证。即使是西方国家，哪怕思想再开放容许大麻、同性婚姻，但安乐死完全是另一个层次的争议。放眼世界，只有荷兰、瑞士、加拿大、美国个别州份等少数地区容许安乐死。

议题极具争议，但亦有人尝试提出讨论。实政圆桌议员庄豪锋向笔者透露，有意寻找合适时机在议会推动生死相关政策的讨论，指华人地区普遍视死亡为禁忌，但认为社会需认真讨论，生命过程固然重要，惟「谢幕」方式亦不容忽视。他承认此议题争议大，「绝对比垃圾收费复杂几百万倍」，但至少应从生死教育着手，透过讨论凝聚初步共识，社会才有基础找出一套适合香港的方式，「不一定要为『安乐死』给出一个答案。」

不过有建制中人直言不看好，在政治上而言，政府不可能「掘个氹俾自己踩」。通常这类极大争议政策，要有「外力因素」才能推动，例如是内地政策「开绿灯」，港府有充足理由研究；二是本港发生因有人得不到善终导致的严重惨剧，且情节可怕，逼使社会不得不思考安乐死议题。前者可能性低，后者过于「偶发性」，大家亦不想见到。

事实上，涉及道德伦理观念的政策议题，政治现实是不受建制人士欢迎，最好避之则吉；若非讨论不可，明确反对一定是最安全选项，以免选举时成为对手「子弹」，同性伴侣登记法案被否决便是例子。

立法会议员、圣公会牧师管浩鸣指，宗教角度对生死议题并非铁板一块，基督信仰主张人的生命属于上帝，但人类医学不断进步，本身已是对生命的一种介入。他坦言「慷他人之慨」容易，但每人承受痛苦能力、对生命理解不同，他接触过许多濒死病人个案，过程中难免产生疑问：作为神职人员不可能要病人放弃生命，但明知情况不可逆转，「他自己都希望有尊严地回到上帝怀抱，到底强行去延长生命是一种祝福，还是另一种虐待呢？」他指难有答案，但随着人口老龄化，问题会越趋尖锐，社会需要成熟讨论。

聂风

