林定国鼓励城大暑期课程非本地法律生来港发展 把握普通法独特优势

律政司司长林定国今日（30日）接待26名参与香港城市大学法律学院暑期课程的非本地法律系学生，介绍本港普通法制度的宪制基础与独特优势。林定国指出，了解香港法律制度对有意从事涉及中国元素之国际法律实务者极具优势，并鼓励这批来自欧洲及内地的学生未来考虑来港发展。

介绍香港普通法制度宪制基础

律政司于7月30日接待了26位正在参与香港城市大学法律学院暑期课程的非本地法律系学生。律政司司长林定国向学生介绍了律政司的职能，以及香港法律和司法制度的特色，并分享了理解香港普通法制度对外地学生的重要性。

林定国指出，对于任何对国际法律实务、特别是涉及中国元素感兴趣的人士而言，了解香港的法律制度及其带来的机遇，均是一项巨大的竞争优势。参与是次课程的26名学生分别来自中国内地，以及德国、西班牙、爱尔兰、法国、葡萄牙和比利时等多个国家。这些学生大部份来自大陆法系国家，且大多是首次到访香港。

林定国向学生简介了香港普通法制度的宪制基础。他强调，香港在「一国两制」方针下，以《宪法》和《基本法》为宪制基础。《基本法》不仅保留、更确立了独特的普通法制度，并将终审权赋予终审法院。

他指，香港的司法体系高度国际化，司法体系可聘用海外法官，并参考外地判例，在司法审判中中英双语并用；具备独立司法机关，司法机关享誉全球，近期更宣布将成立国际商事法庭，且早前已成立国际调解院等最新发展，未来的司法体系将展现更高的国际化水平。

外资律师行数据显国际化优势

林定国引述香港律师会截至7月30日的最新数据，指出香港目前共有93家外资律师事务所，当中包括许多来自大陆法系国家的律师行，例如法国4家、意大利2家、卢森堡2家及瑞士2家。

注册海外律师方面，在本港注册的海外律师共达1,746名，其中包括法国17名、德国9名、比利时2名及爱尔兰1名。

林定国提到，数据中目前尚未看到来自西班牙和葡萄牙的律师，因此他特别鼓励这两个国家的学生，在毕业后或遇到合适机会时，积极考虑来港发展，开拓其法律职业生涯。

展现香港多元魅力与法治之美

林定国亦向学生推广香港的城市魅力，指出香港的美丽之处不止于法治，更在于这座东西文化交汇的国际大都市拥有多元特色。香港既有璀璨的维多利亚港夜景，亦有近在咫尺的海滩和行山径。城市环境安全便捷，且美食遍地，从街头小店到众多米芝莲餐厅均应有尽有。

林定国表示，希望未来数日天公造美，让学生能尽情探索及享受在港的生活，并期望他们在回国后，向身边的人分享在香港的亲身体验，因为真实的见闻远胜于传闻。他期待未来能再次在香港见到这些学生，不论是以游客还是法律专业人士的身份，并祝愿他们在暑期课程中收获丰盛，度过愉快的时光。