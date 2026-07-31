大埔公路限速掀政党较劲？经民联区议员晤运输署 倡加装胶柱 网民赞：改返70下届投你

大埔公路琵琶山段及沙田岭段的车速限制，民建联区议员陈坛丹「成功争取」由原本的时速70公里降至50公里，引来驾驶人士批评，形容「为咗单一屋苑得罪成个新界东」。新例实施后两日，经民联沙田区议员邓肇峰在社交平台表示，在该党立法会议员邓铭心协助安排下，与运输署助理署长（新界）及首席运输主任（新界1）进行会面，就大埔公路的道路安全问题提出改善倡议。

邓肇峰倡禁南行右转入毕架金峰

邓肇峰建议禁止南行方向右转入毕架金峰，指现时上址虽已设置双白线，但未能有效阻止右转，故提出在路中心加装实体胶柱，从物理上彻底封闭南行右转的缺口，消除车辆偷步转弯的空间。此外，他提出设立安全替代路线，指示南行车辆驶前至「咪表场」的宽阔位置，安全掉头返回北行方向后，再顺驶入屋苑。

「感谢新界东巿民宝贵意见」

邓肇峰认为，政策及道路设计必须坚持「以时间换取绝对的道路安全」，并在帖文感谢新界东巿民在网上集思广益，提出宝贵意见，将继续与运输署密切跟进工程的可行性及落实时间表，保障道路使用者的生命安全。

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网民赞「做到嘢」 冀争取埋时速改返70km/h

与陈坛丹帖文被洗版派嬲不同，邓肇峰的帖文收获不少支持，有网民称赞「做到嘢」，有人留言「希望运输处从善如流，尽快加设围栏，杜绝马路炸弹」。同时有网民冀议员「争取埋车速重返70km/h」，扬言「争取埋改返70，我下届投你」。邓铭心亦在党友帖迎留言：「Well done」。

民建联区议员「成功争取」限速后挨批

近日，民建联沙田区议员陈坛丹以「感谢运输署从善如流」为题，在社交平台宣布「成功争取」将大埔公路琵琶山段及沙田岭段的车速限制，由原本的时速70公里降至50公里。被逾千名网民「出征」留言炮轰后，陈坛丹其后回应指，因应路面发生多宗致命交通意外，日前联同政府部门巡视看看如何优化，希望将有关意外减至零宗。他亦留意到不同持分者的意见，故会再相约政府部门研究方法，希望取得平衡。