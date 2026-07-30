李家超连办三日工作午餐 听取特首顾问团意见 谋划五年规划及施政报告

特首李家超在周二起一连三日与特首顾问团举行工作午餐，就香港首个五年规划、2026年《施政报告》及本港整体发展听取成员意见。会议围绕经济高质量与持续发展、创新与创业、区域与环球协作三大主题展开讨论，以主动对接国家「十五五」规划，为香港未来的战略部署提供重要参考。

制定首个五年规划 迎新成员加强战略部署

李家超在会上欢迎两位今年新加入的顾问团成员，包括江苏恒瑞医药股份有限公司董事长孙飘扬，以及赛昉半导体科技有限公司创始人兼行政总裁徐滔，两人特意来港出席会议。李家超指出，面对激烈的外部竞争与科技革命，香港必须立足长远，对重点发展领域作出更系统的战略部署。他正带领特区政府制定「香港五年规划」，该规划与《施政报告》一脉相承，《施政报告》将作为落实五年规划的年度报告。

七月二十八日举行的第一场会议。政府新闻处图片

李家超指顾问团成员在会上表示，香港拥有「一国两制」下背靠祖国、联通世界的独特优势，发挥国际中心地位，积极建设国际创新科技中心和国际高端人才集聚高地，有信心香港继续发挥好「超级增值人」和「超级联系人」的角色，实现自身更好发展，更好融入和服务国家发展大局。

七月二十九日举行的第二场会议。政府新闻处图片

对接国家「十五五」规划 探讨三大高质量发展主题

为配合香港主动对接国家「十五五」规划，顾问团在会上就三大主题进行了深入探讨。在香港经济高质量与持续发展方面，研究如何进一步巩固并提升香港作为国际金融、航运和贸易中心的地位，同时加快推进北部都会区建设，将其打造成为发展新质生产力的新引擎，提升本港长远竞争力。

在创新与创业方面，探讨如何加快传统产业升级转型，同时发展壮大新兴产业及投资培育未来产业，全面将香港建设为国际创新科技中心，并打造为国际高端人才集聚高地。

至于区域与环球协作，则讨论如何提升区域合作层次、深化粤港澳大湾区协同发展，并深度参与高质量共建「一带一路」，持续拓展国际交往合作，巩固香港作为国家高水平对外开放重要窗口的角色。

李家超赞扬顾问团成员为各自领域的行业翘楚，具备丰富的国际经验和前瞻视野，并感谢成员为香港未来经济与社会发展提出的务实建言。

七月三十日举行的第三场会议。政府新闻处图片

官员代表列席交流 公众咨询现已展开

是次连续三日的工作午餐由特首主持，多位政府官员亦分别出席，包括政务司司长陈国基、律政司司长林定国、署理财政司司长黄伟纶、政制及内地事务局局长谢小华、行政长官办公室主任叶文娟，以及特首政策组组长黄元山。