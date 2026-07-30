施政报告2026｜德勤建议巩固国际金融中心地位等四大范畴发展 倡北都发展提升公私营合作

施政报告2026｜政府正就本港首个「五年规划」及新一份《施政报告》进行咨询。会计师事务所德勤就四大范畴提出意见，包括加快北部都会区建设；巩固提升国际金融中心及商贸枢纽地位；建设国际创新科技中心、推动产业升级；深化区域联动，助力国家高水平对外开放。

倡北都引入政策性贷款及专项债券

加快北部都会区建设方面，德勤提出4个领域建议，首要是拓宽资金来源，可引入政策性贷款及专项债券、深化公私营合作、设立产业发展引导基金；亦加快基建建设，引导多元投资方参与基建、借助大湾区建造业优势降本增效；要加强园区公司招商引资统筹；加强跨境协同，包括要创新、产业、资金及人才协同。

就巩固提升国际金融中心及商贸枢纽地位，德勤建议构建「亚洲资本共同市场」，冀当局可激活私人资本市场建设，完善企业资本形成体系；优化上市后机制，提升股市流动性及资本配置效率等。同时促政府持续推动家办融入本地社会经济发展、推动家办行家专业标准化。

他们又建议当局要巩固全球离岸人民币业务枢纽，丰富人民币计价金融产品、扩阔人民币在国际贸易的应用场景、深化与内地金融市场的「互联互通」，并在构建大宗商品交易生态圈，优先聚焦具战略价值商品、持续探讨将黄金和更多大宗商品纳入「互联互通」的可行性。德勤亦建议建构代币化资产结算与抵押枢纽、推动稳定币高频商用场景、鼓励内地企业在港设立「专属自保保险」平台等。

加快北部都会区建设方面，德勤提出4个领域建议。

德勤中国战略与经济咨询合伙人江伟轩认为，招商引资政策不一定只在北都。

建设国际创新科技中心、推动产业升级方面，德勤建议加快建设可规模化的低空基础设施、持续有序开放低空资源、推动新型工业化、推动绿色科技应用、深化与内地产学研创新协同、持续打造国际高端人才集聚商高地、壮大耐心资本。

在深化区域联动，助力国家高水平对外开放，建议为重点行业推出「出海行业包」、扩大出海服务接触面、巩固国际法律及争议解决服务枢纽地位、深化「湾区标准」与「湾区认证」行业覆盖、以「转换接口」方式，推动跨境数据互通等。

被问到政府提出订立北都专属法例，并包括税务优惠政策，当局拟修订《税务条例》处理。德勤中国战略与经济咨询合伙人江伟轩认为，招商引资政策不一定只在北都，亦不一定只在税务当中，北都内包含不同的产业，税务优惠可以更灵活去处理。

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德勤中国香港税务与商务咨询主管合伙人刘明扬促税务局与不同部门商讨税务优惠。

德勤中国香港税务与商务咨询主管合伙人刘明扬表示，政府在北都招商引资推出的政策包，不是单纯有税务优惠，认为如只针对税务优惠应在《税务条例》当中处理，但始终北都政策包涵盖不同的部门，促税务局与相关部门商讨，当实施税务优惠时由各部门一同去检视。

记者：郭咏欣