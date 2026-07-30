施政报告2026｜德勤建议巩固国际金融中心地位等四大范畴发展 倡北都发展提升公私营合作
发布时间：16:10 2026-07-30 HKT
施政报告2026｜政府正就本港首个「五年规划」及新一份《施政报告》进行咨询。会计师事务所德勤就四大范畴提出意见，包括加快北部都会区建设；巩固提升国际金融中心及商贸枢纽地位；建设国际创新科技中心、推动产业升级；深化区域联动，助力国家高水平对外开放。
倡北都引入政策性贷款及专项债券
加快北部都会区建设方面，德勤提出4个领域建议，首要是拓宽资金来源，可引入政策性贷款及专项债券、深化公私营合作、设立产业发展引导基金；亦加快基建建设，引导多元投资方参与基建、借助大湾区建造业优势降本增效；要加强园区公司招商引资统筹；加强跨境协同，包括要创新、产业、资金及人才协同。
就巩固提升国际金融中心及商贸枢纽地位，德勤建议构建「亚洲资本共同市场」，冀当局可激活私人资本市场建设，完善企业资本形成体系；优化上市后机制，提升股市流动性及资本配置效率等。同时促政府持续推动家办融入本地社会经济发展、推动家办行家专业标准化。
他们又建议当局要巩固全球离岸人民币业务枢纽，丰富人民币计价金融产品、扩阔人民币在国际贸易的应用场景、深化与内地金融市场的「互联互通」，并在构建大宗商品交易生态圈，优先聚焦具战略价值商品、持续探讨将黄金和更多大宗商品纳入「互联互通」的可行性。德勤亦建议建构代币化资产结算与抵押枢纽、推动稳定币高频商用场景、鼓励内地企业在港设立「专属自保保险」平台等。
建设国际创新科技中心、推动产业升级方面，德勤建议加快建设可规模化的低空基础设施、持续有序开放低空资源、推动新型工业化、推动绿色科技应用、深化与内地产学研创新协同、持续打造国际高端人才集聚商高地、壮大耐心资本。
在深化区域联动，助力国家高水平对外开放，建议为重点行业推出「出海行业包」、扩大出海服务接触面、巩固国际法律及争议解决服务枢纽地位、深化「湾区标准」与「湾区认证」行业覆盖、以「转换接口」方式，推动跨境数据互通等。
被问到政府提出订立北都专属法例，并包括税务优惠政策，当局拟修订《税务条例》处理。德勤中国战略与经济咨询合伙人江伟轩认为，招商引资政策不一定只在北都，亦不一定只在税务当中，北都内包含不同的产业，税务优惠可以更灵活去处理。
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德勤中国香港税务与商务咨询主管合伙人刘明扬表示，政府在北都招商引资推出的政策包，不是单纯有税务优惠，认为如只针对税务优惠应在《税务条例》当中处理，但始终北都政策包涵盖不同的部门，促税务局与相关部门商讨，当实施税务优惠时由各部门一同去检视。
记者：郭咏欣