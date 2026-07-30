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罗淑佩收工落场玩匹克球 鼓励市民暑期投入运动 ｜Kelly Online

政情
更新时间：11:17 2026-07-30 HKT
发布时间：11:17 2026-07-30 HKT

文体旅局局长罗淑佩在社交媒体发文，指暑假是参与运动的良机，除观看剑击世锦赛及启德主场馆赛事外，市民亦可亲身参与各类运动。她特别鼓励大众参与8月2日的「全民运动日」，并分享自己与同事在旺角打匹克球（pickleball）的体验，指出该运动老少咸宜，呼吁市民积极尝试。

倡市民亲身参与运动 善用全民运动日

罗淑佩表示，除观赏世界杯决赛周，市民亦可到亚洲国际博览馆观看剑击世界锦标赛。足球迷亦已作好准备，于周末起前往启德主场馆观看赛事，为支持的球队打气。她续指，参与运动不应局限于当观众，市民更应亲自参与，如跑步、骑单车、游泳、健身、踢足球，或学习乒乓球、羽毛球及剑击等。她强调，持之以恒的运动对身体大有裨益，在职人士和学生可借此舒展筋骨、松弛神经；中年人士经常运动有助保持青春；而时间充裕的长者，在运动后与朋友聚会饮茶，更是理想的社交活动。

适逢8月2日为「全民运动日」，罗淑佩鼓励市民培养恒常运动的习惯。她提醒已成功预订8月1日及2日免费康乐设施的市民，届时务必准时进场。即使未能预订康文署设施，市民亦可选择到海滨散步、缓步跑、拉筋或练习瑜伽，体验身心舒展与流汗的爽快感觉。

体验匹克球大赞老少咸宜

罗淑佩更以身作则，在昨晚（29日）放工后与多位同事前往旺角花园街市政大楼的体育馆体验匹克球（pickleball）。她指出，匹克球的最大特色是老少咸宜，年轻人可利用整个球场全力进攻，运动量不亚于羽毛球；而儿童或长者则可选择留在限制区（kitchen）范围内轻松对打，避免因用力过猛而受伤。因此，该项运动在短短数年间已广受欢迎。

目前，康文署辖下已有12个场地容许个人租用以进行匹克球运动，坊间的私人场地亦日益增加。罗淑佩呼吁市民，不妨与家人和朋友一同尝试这项新兴运动。

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