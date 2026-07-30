北都专属法例︱简慧敏倡涵盖招商引资 赋权行政机关灵活提供税务优惠

政府提出订立北都专属法例，相关的法案委员会昨日（29日）召开会议审议，其间多名议员关注招商引资税务优惠安排。委员会委员、选委界简慧敏今早（30日）于一个电台节目中表示，现时草案涵盖的六大方面并未包括招商引资，促当局考虑在条例中加入授权，以便行政长官会同行政会议日后能根据北部都会区的发展需要，灵活向特定行业或产业提供税务优惠，避免日后需要重新修订主体法例。

北都需以更进取方式招商引资

当局昨日于会议上称，税务优惠将于既有《税务条例》下处理。她认为，在《税务条例》中修订即是属于全港性的优惠，目前的说法看似优惠力度不算太大，直指社会已有共识要发展北都，需要更进取去招商引资，希望纳入北都专属法例当中。

韩国、杭州都有大幅度免税可参考

简慧敏解释，近来立法会审议过提升个人免税额、以人民币支付印花税等，看似简单的税务安排，但每次都要提到立法会审议，若提早在专属法例中已赋权行政机关去处理，既显出行政主导，亦可以更大胆进取，举例韩国及杭州都有大幅度的免税政策，香港都可以参考。

她认为目前专属法例，主要是为硬件建设拆墙松绑，仍未有很明显信号给予市场做招商引资，重申希望当局可考虑在北都专属法例当中去做招商引资政策，以更精准些处理问题。

记者：郭咏欣

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