大棋盘︱立法会餐厅也」结业」 新营运者收「街客」拓商机？将增设烧味档、「点对点」送餐

位于立法会大楼地下大堂的餐厅，原先由维他奶集团旗下的「香港美食」承办，但由于连年亏蚀，未有再入标申请，营运许可本月31日便届满，本周二已是最后营业日，正式拉闸。立法会行管会早前批出由「时尚联盟」接手，预料10月开张。近年食肆生意不易做，新营运商又有何妙计留住一众议员的胃，以及开拓新客源？

对于旧餐厅食物质素，议员普遍颇有保留，认为大有「完善」空间。亦有议员助理说，餐厅出品「未至于难食」，惟只能勉强应付日常需要，很多时候大楼职员宁愿自行叫外卖，「做唔住」乃意料中事。前议员梁熙日前重游旧地，探望餐厅员工，大赞「最好味系『人情味』」，巧妙地避谈食物质素。

新餐厅将增设烧味、大楼内「点对点」送餐等服务

不过亦有议员抱不平，认为食物质素下降不能全怪餐厅，因再上一手经营者在疫情期间离场，「香港美食」在时任饮食界议员张宇人打人情牌下，「挨义气」接手，但他们并非主力经营食堂，经验不能与其他集团相比。加上大楼人流不如昔，客源受限下生意难做，集团入场数年已劲蚀数百万，更无动力投放资源在出品，形成恶性循环。

修例风波前，民间社会活跃，不同团体在议会内外举办咨询、公众活动，亦有利餐厅生意；也有在政总工作的公务员帮衬，午市经常满座。惟修例事件加上疫情，大楼强化保安，一般市民对立法会关注亦减少。现时餐厅主要服务大楼使用者，如议员、秘书处职员、传媒等，原则上没禁止外来人士用餐。

饮食界议员梁进认为，旧餐厅无法营运固然一定程度与食物质素有关，但其实跟经营环境关系更大，例如平时即使有访客参观，也未必会留下用膳，餐厅空间亦十分有限。据他了解，新营运者会考虑更新营运模式，食物种类会更广泛。

「时尚联盟」本身在湾仔警总、电讯盈科经营饭堂，有议员相信经验不成问题，但如何突破经营安排限制，需要思考。毗邻立法会及政总的中信大厦，多年来乘「近水楼台」优势，加上曾有议员办公室进驻，成为政界人士相约饭局的就脚点。惟近年中信多间食肆相继结业，包括酒楼、日式餐厅，一间有名气的扒房亦预告年底执笠，对于立法会餐厅来说，又能否借「地理优势」吸纳生意呢？

有议会中人直言，中信餐厅结业实在毋须惋惜，因食物质素早已今非昔比，平日宁愿到中环、湾仔一带觅食。至于立会新餐厅，他认为最重要还是味道，若卖点只是地点方便，难有长期支持者。

行管会早前成立评审委员会，负责餐厅营运商投标，据闻不少人反映希望增设自家的烧味档，已获得接纳；亦会提供更多类型的餸菜，增设「每日特餐」优惠吸客。餐厅亦会优化经营模式，例如增设在大楼内的点餐送餐服务，周三延长经营时间至晚市，以便议员和工作人员在大会完成后留下用膳。此外，餐厅接受预约自订菜单、开设数围招待客人，亦对进一步招揽「街客」持开放态度。

评审委员会成员、新民党何敬康相信新营运商入主后，会提供更多种类的餐点和服务，例如中西式食品、甜品。至于招揽「街客」，他认为开拓客源必定是好事，但立法会餐厅性质始终和翠华、金记等连锁茶餐厅不同，很难要求他们大锣大鼓宣传，需要在服务大楼使用者与招揽生意之间取得平衡。有政圈中人打趣道，立法会议员支持狗只入食肆措施，应该争取申请牌照，开拓客群。

聂风