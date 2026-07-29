罗奇再抛「玩完论」 黄伟纶不点名驳：无视香港非凡韧力及机遇 批评似出于对中国偏见

曾提出「香港玩完论」的摩根士丹利亚洲区前主席罗奇（Stephen Roach），近日再度发表题为《Yes, the Hong Kong of Old Is Over》的专栏文章，称「旧香港」已经完结、IPO复苏主要靠内地企业撑起等等。署理财政司司长黄伟纶在《星岛》撰文，不点名反驳指近期有传媒评论试图看淡香港的前景，无视城市非凡的韧力与活力，对接踵而来的庞大机遇视而不见。他强调，香港必须且定必继续向前迈进，以实际行动反驳批评者，并纠正那些唱衰者所散播的错误资讯。

黄伟纶：香港经济已强劲反弹

黄伟纶以《香港，拥抱机遇新时代》为题撰文，指一直以来，香港持续巩固其作为国际金融中心的地位，提供自由、开放、高效、安全及国际化的营商环境，与全球市场紧密相连。作为「一国两制」下的国际金融中心，香港享有国家的坚实支持，同时与世界保持紧密联系，这一独特优势为香港扮演「超级联系人」与「超级增值人」的独特角色奠定了基础。香港拥有高度开放和国际化的市场、深受信赖的普通法制度、与全球市场接轨的监管标准、资讯和资金的自由流动，以及简单低税制，这些都是全球投资者最为重视的核心价值，令香港成为企业拓展业务的理想地。

他强调事实胜于雄辩，香港经济已强劲反弹，举例现届政府2022年上任时的收缩3.7%，转为去年的增长3.6%，而今年第一季更大幅增长5.9%，创下五年来最强劲的升幅。对外贸易亦大幅攀升，2026年6月的商品出口和进口按年分别飙升53.4%和45.4%。

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香港现已成为全球最大的跨境财富管理中心

黄伟纶又指，香港是全球唯一一个结合中国内地坚实支持与全球市场深度连系的经济体，这优势吸引了世界各地的企业来港上市。今年上半年，共有87宗首次公开招股（IPO），集资额达2,102亿元，几乎是去年同期的两倍；截至6月底，有超过500宗申请正在处理中。家族办公室生态圈亦蓬勃发展，截至去年底，香港的单一家族办公室数量超过3,380间，过去两年增长逾25%，香港现已成为全球最大的跨境财富管理中心。

他提到，国际社会对香港优势的认可日益增强，例如最新一期《全球金融中心指数》中，香港继续位列全球第三，评分较上次更高；香港继续蝉联全球最自由经济体、全球竞争力排名已攀升至第二位等。

吸引优质企业在港落户或扩展业务方面，黄伟纶表示，截至2025年，在港营运的内地及海外企业数目达到11,070间，而本地初创企业亦增加至5,221间——两者均创下历史新高。引进重点企业办公室至今已成功吸引超过120间重点企业，这些企业预计将在未来数年合共为香港带来约730亿元的投资，并创造约25,000个涵盖高端科研及管理职位的就业机会。

质疑批评者无证据支持

他在文中质疑，一些批评者似乎更多是出于对中国的偏见，而非基于客观分析，「他们的批评既无证据支持，亦不符事实。相反，投资者和人才则对香港充满信心，被我们与全球的连系及国际化特色所吸引。」

黄伟纶强调，尽管香港的表现亮眼，但绝不能原地踏步或自满，将继续全力推进建设「四中心，一高地」，即国际金融、航运、贸易、创新科技中心，以及国际高端人才高地。他最后表示，今年是国家「十五五」规划的开局之年，香港将以创新思维应对当前复杂多变的全球政经局势，全速编制香港的首个五年计划，主动融入及服务国家发展大局。