来论｜署理财政司司长黄伟纶：香港，拥抱机遇新时代

一直以来，香港持续巩固其作为国际金融中心的地位。我们提供自由、开放、高效、安全及国际化的营商环境，与全球市场紧密相连。近期有传媒评论试图看淡香港的前景，无视我们城市非凡的韧力与活力，对接踵而来的庞大机遇视而不见。香港必须且定必继续向前迈进，以实际行动反驳批评者，并纠正那些唱衰者所散播的错误资讯。

香港经济已强劲反弹

作为「一国两制」下的国际金融中心，香港享有国家的坚实支持，同时与世界各地保持紧密联系。这一独特优势为我们扮演「超级联系人」与「超级增值人」的独特角色奠定了基础。香港拥有高度开放和国际化的市场、深受信赖的普通法制度、与全球市场接轨的监管标准、资讯和资金的自由流动，以及简单低税制。这些都是全球投资者最为重视的核心价值，令香港成为企业拓展业务的理想地。

事实胜于雄辩。香港经济已强劲反弹——从现届政府2022年上任时的收缩3.7%，转为去年的增长3.6%，而今年第一季更大幅增长5.9%，创下五年来最强劲的升幅。对外贸易亦大幅攀升，2026年6月的商品出口和进口按年分别飙升53.4%和45.4%。对大多数主要市场的出口持续增长。

黄伟纶指事实胜于雄辩。香港经济已强劲反弹。

香港是全球唯一一个结合中国内地坚实支持与全球市场深度连系的经济体。这优势吸引了世界各地的企业来港上市。今年上半年，共有87宗首次公开招股（IPO），集资额达2,102亿元，几乎是去年同期的两倍。截至6月底，有超过500宗申请正在处理中。资产及财富管理业务表现强劲，去年本港注册认可基金录得3,570亿元的资金净流入。家族办公室生态圈亦蓬勃发展。截至去年底，香港的单一家族办公室数量超过3,380间，过去两年增长逾25%。根据《2026年全球财富报告》，香港现已成为全球最大的跨境财富管理中心。

国际社会对香港优势的认可日益增强。最新一期《全球金融中心指数》中，香港继续位列全球第三，评分较上次更高。我们继续蝉联全球最自由经济体，同时我们的全球竞争力排名已攀升至第二位，人才竞争力亦跃升至第四位。

特区政府积极推行「引进来、走出去」策略，吸引优质企业在港落户或扩展业务。截至2025年，在港营运的内地及海外企业数目达到11,070间，而本地初创企业亦增加至5,221间——两者均创下历史新高。引进重点企业办公室（OASES）至今已成功吸引超过120间重点企业。这些企业预计将在未来数年合共为香港带来约730亿元的投资，并创造约25,000个高端研发及管理职位的就业机会。

批评者似乎更多是出于对中国偏见 而非客观分析

一些批评者似乎更多是出于对中国的偏见，而非基于客观分析。他们的批评既无证据支持，亦不符事实。相反，投资者和人才则对香港充满信心，被我们与全球的连系及国际化特色所吸引。

尽管香港的表现亮眼，但我们绝不能原地踏步或自满。我们将继续团结社会各界，全力推进建设「四中心，一高地」，即国际金融、航运、贸易、创新科技中心，以及国际高端人才高地。在金融方面，我们会持续提升市场效率，扩大离岸人民币和内地国债的使用，并大力发展金融科技、数码资产，以及绿色和可持续金融。

今年是国家「十五五」规划的开局之年。在瞬息万变的世界中，香港将以创新思维应对当前复杂多变的全球政经局势。我们会全速制订香港的首个五年计划，主动融入及服务国家发展大局，因地制宜发展新质生产力，并加速推进经济及金融的高质量发展。

黄伟纶

署理财政司司长

香港特别行政区政府