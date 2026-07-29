北都专属法例｜议员促加强招商引资弹性 宁汉豪：不排除日后再修例

政府提出订立北都专属法例，《北部都会区发展条例草案》法案委员会今日（29日）继续会议，多名议员关注招商引资税务优惠、土地用途弹性及河套区通关安排。发展局局长宁汉豪表示，税务优惠将于既有《税务条例》下处理，不排除日后再修例；亦会在维持资金自由流动前提下，适时就跨境资金合规流动订立附属法例。

选委界简慧敏表示，现时草案涵盖的六大方面并未包括招商引资，促请政府考虑在条例中加入授权，以便行政长官会同行政会议日后能根据北部都会区的发展需要，灵活向特定行业或产业提供税务优惠，避免日后需要重新修订主体法例。选委界苏绍聪同样担心专属法例会有所遗漏。

北都发展跨越20年 宁汉豪：不排除日后再修例

宁汉豪回应时指，政府已制定「优惠政策包」吸引企业进驻北部都会区，措施包括直接批地等行政安排。在税务优惠方面，政府倾向于全港适用的《税务条例》修订框架下处理，并由政府内部架构进行审批。她强调，即使在北都招商引资时需要向个别企业提供税务宽免，亦会在《税务条例》的既有框架下进行，而毋须由行政长官会同行政会议另订规例。

宁汉豪补充指，《税务条例》的修订本身订明适用范围及所需授权，相关政策局会处理有关授权事宜，因此未有写入北部都会区条例中。委员会主席梁美芬形容为「开另一道小门」，宁汉豪点头表示赞同。

宁汉豪续指，与北都发展相关的范畴众多，部分政策如「智慧绿色交通系统」亦适用于市区，将由运输及物流局另行立法处理。现时草案已针对进入建设阶段及跨境流动等方面预留足够条款。由于发展跨越十多、二十年，若日后出现预期之外的新需求，政府不排除会再次提出修订《北部都会区发展条例》。

主体法例框架必须预留弹性 促检讨现行定义是否足够宽阔

立法会发展事务委员会主席林筱鲁认为，政府的主体法例框架必须预留充足弹性，以兼顾促进发展与监管。他建议政府与相关部门检讨现行定义是否足够宽阔，避免如以往般将用途拆分得过于细微，难以应对创科等无法预见的未来发展。

宁汉豪回应时表示相关工作已经展开，她举政府推行「城中学舍」计划为例，指已将城市规划图中的「酒店」定义拉宽，使其可包揽「宿舍」用途，成功为项目「拆墙松绑」，免却逐一申请的繁琐程序。她承诺，政府会跟进各个用途定义的放宽空间，而相关拆墙松绑措施亦将适用。

河套创科园人员流动白名单制 园区公司获授权审批并与政府共管把关

附属法例将处理河套区港深创科园区的人员流动安排，落实「白名单」通关模式，选委会陈绍雄关注附属法例如何向港深创科园公司授权，以及两地政府如何进行最终把关。创新科技及工业局首席助理秘书长张洁华回应指出，附属法例明确规定园区公司拥有管理权，可处理口岸禁区特殊进入名单的申请、审批，并有权取消或拒绝不符合要求的申请。由于该处属于口岸，出入境等其他功能仍会由政府相关部门负责管理及把关。她强调，香港园区并非单独处理名单，而是与深圳园区共同协作及对接。

创新科技及工业局副局长张曼莉补充，园区公司设有专门系统及申请指引，附属法例列明的四类人士可提交身份及频繁往返两地园区的工作证明以作申请。园区公司在审批过程中，设有与政府的咨询机制，政府在特定情况下会参与并作出最终决定。深圳方面亦设有对应机制，两地在规限、申请文件、审批流程及咨询方面均有对接，确保把关工作稳妥可行。

陈绍雄关注通关便利性，指出部分人员可能仅需临时到园区开会，若审批程序需时数天甚至一个月，将不符合便捷流动的原则，建议政府确立即时申请或24小时内完成审批的快速机制。张洁华透露政府已与深圳市方面进行沟通，针对非每日往返、但有需要到两地园区开会或处理临时业务的特殊人士，已设有相应的申请方式，并提供加快申请及相关便利安排，以确保有关人员能便捷往返两地。

未来或因需要就跨境资金流动订立附属法例

会计界吴锦华关注跨境资金流动的传送限制，询问在与内地商讨资金兑换时，能否加入前设，如不增加香港的资金外流监管成本，或不会产生「库房额外」的成本。宁汉豪表示，当局未来或会因应需要，就跨境资金流动订立附属法例。但强调资金自由流动是香港引以为傲的核心优势与强项。政府在制定促进跨境流动的资金附属法例时，绝非为了限制本港原有的自由流动，而是为了吸引更多内地资金来港。

宁汉豪强调政策属合规管理

宁汉豪解释，由于内地设有其法律法规，特区政府不希望内地资金来港后，出现规避内地法规的情况，导致内地资金不愿流入。相关政策属于「合规管理」，而非要规管香港本身或打破资金自由流动的既定政策。她重申，此议题具备高度敏感性，在草拟和表述条文时必须加倍审慎。

法案委员会主席梁美芬表示今日会议进行42轮讨论，主体条文已完成讨论，将于8月21日展开逐条审议。她指出，北都作为香港融入国家发展大局的首站，首次采用专属法例实行「法律先行」，委员会已要求政府在下次会议前提交整体解说文件，向公众及海内外投资者清晰介绍法例逻辑，便利招商引资。

记者：李健威