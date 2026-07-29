特首与议员对谈交流会｜陈振英：对谈轻松直接如炉边谈话 不取代前厅会与互动答问会

行政长官李家超昨日（28日）与立法会议员举行首次「对谈交流会」，闭门进行，历时约1个半钟，有67位议员出席，当中15人发言。立法会事务「总协调人」、内务委员会主席陈振英今早（29日）在一电台节目中重申，对谈交流会不会取代前厅交流会及互动答问会，期望10月复会后可安排互动答问会，让议员就宏观、重大政策与特首交流。有份发言的选委界陈凯欣大赞特首愿意抽时间与议员沟通，又形容大家是亲密战友，期望未来行政立法互动更强。

对谈会做法类似前厅交流会 议员分享履职心得

陈振英表示，对谈交流会做法类似前厅交流会，先由立法会主席李慧琼作开场发言，李家超分享感受，再安排议员发言，但因为闭门及不受《议事规则》所限，有些议员不是提问，而是分享上任后履职心得又或近期访京的感受，李家超也不是一问一答去回应，形容状态是大家坐在一起聊天，像是炉边谈话，更为轻松一些、说的话也直接些。

特首解说行政主导四大核心 公共优先决策举例说明

他亦指，李家超在会上再解说何谓行政主导，再提到行政主导四大核心元素，即是决策主导、资源主导、组织推动与公共优先，举多个例子让议员明白，有些政策或部分议员为业界、市民利益认为不应处理，但政府站在公共优先角度，认为仍然要推行。他更认为今次对谈交流会安排的时间刚好，既是在休会期间，亦是议员首次访京研习后回来，大家有更多的分享。

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陈凯欣会上表达对行政立法关注 思考新模式如何做得更好

陈凯欣在同一节目中透露，在会上发言表达了对行政立法的关注，解释完善选举后是「爱国者治港」，但办事方法与以往有明显分别，又称自己曾经历过「占中」、「黑暴」、新冠疫情时期，当时民生事务会有所滞后，但现在已是新时代，行政、立法关系新阶段，要思考这个合作模式要如何做好些。

议员盼政策出台前可修正 2蚊车长沟通案例显议员影响民生直接

她指，新时代下市民更希望议员的角色，是聆听他们的意见再向政府反映，但之前有些政策甚至改革，出台时已有决定，议员在立法会只能表达声音而无法修正，举例长者乘车优惠一度误传政府会取消政策，令长者感到很担心，但经沟通后作出修正，变成「两元两折」，认为议员工作可直接影响民生政策，应可让议员有更多沟通、修正后才出台。

倡改革前增保密沟通空间 爱国者治港下行政立法同为香港队战友

李家超形容行政立法都是香港队，陈凯欣认为更是亲密战友，明白有些政府或会动了既得利益者的利益，不能太早说出来，但有些立法盲点大家未必看到，现在既是「爱国者治港」，大家都是爱香港的，当局可考虑与部分议员沟通，甚至有保密协议，以在条例改革前有充分的讨论空间。

记者：郭咏欣