大棋盘︱特首以「夫妻」妙喻行政立法 政策酝酿透风靠互信？引Elon Musk名言表个人心迹

特首李家超再有新猷，昨日到立法会出席首次「特首与议员对谈交流会」，这场鼓励「放低包袱、畅所欲言」的新活动，议员又有否趁机会说出心底话？据闻有议员就行政立法关系提出「肺腑之言」，关注部分政策推出前未有咨询，特首亦有直接回应。

交流会话题不限「当朋友倾偈」

今次交流会形式创新，议员抽签发言，最后15人获机会，发言约两分钟，但由于并非正式场合，时间没抓得太紧。交流会目的为增进行政立法了解、强化共识建立，有与会者认为，一定程度上达到目标，因会上毋须迁就严谨的《议事规则》，「当朋友倾偈」，话题不限。亦有议员坦言，无论何种场合，特首始终是特首，议员始终是议员，因此会上气氛轻松，但内容也是正式的，今次提供一个机会让双方面对面沟通。

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特首：夫妻可以「同床异梦」，也可以「水乳交融」

近年高举行政主导下，代议士的监察和配合角色受关注。选委界议员陈凯欣会后见传媒时指，过往政策制订及咨询流程有改进空间，因参与会议时，政策往往已成既定事实，议员难有空间提出修改，似是意有所指。

据闻，陈凯欣在会上反映的意见更加「到肉」，并列举两个引起民情反弹的政策，即公营医疗加价、取消2500元学生津贴，议员事前皆无收到消息。她认为，既然政府视立法会为合作伙伴，议员又是政府与市民之间的桥梁，政策酝酿前期应让大家多参与制订，惟目前双方交流互信似乎有些「飘忽」，只有部分政策做到。

陈凯欣的直谏获李家超重视，据悉他表明非常明白此关注，行政主导不等于官员「一个人说了算」，形容行政立法除了队友，也像夫妻，「夫妻可以是『同床异梦』，也可以是『水乳交融』」，关键在于双方沟通。据悉他直言政府政策不会完美，但沟通过程中，希望与议员建立互信，做好保密，过去曾出现过政策只是酝酿初期未成熟，议员一听到政府想法便张扬，导致利益被触动的一方反弹，妨碍政策推行。

陈凯欣会后向笔者指，不评论会上言论，但强调议员职责就是反映民意、敢于担当，但过去个别政策制订未能充分吸收民意，议员发声后也没改变，甚至冒被指责风险，未必是最理想的沟通模式。

提到政策制订，立法会早前上京研修，据闻内地专家也有说明「协商民主」特色，提到内地审议草案，看似齐齐举手十分和谐，但实际上政策酝酿前期，已摊开讨论，甚至争论得面红耳赤，但保密工夫做得好，在取得共识后就一致支持。有议员则认为，内地模式与香港截然不同，难有绝对好与坏。

一女议员批风暴后打卡「此风不可长」

现届政府余下任期不足一年，特首在闭门场合又有否透露心迹？综合与会者指，特首解释施政理念时，多番表明相对于个人名誉，他更重视的是问题有否处理，并两度引述特斯拉总裁马斯克（Elon Musk）的名言：「应该追求的是工作本身，而非个人荣誉（Don't aspire to glory, aspire to work）。」又认为从政者都应该抱这种心态服务社会。

今次对谈会亦发生一段小插曲，据闻一名具政党背景的女议员发言时，提到有议员在风暴来袭后，落区「执树枝、打卡影相」，形容「此风不可长」，惟此言一出，即引来同场议员面面相觑。其后李慧琼打圆场，称议员打风后落区不是为打卡，而是服务市民。有议员笑谓，交流会固然希望大家畅所欲言，但总得思考一下，又称该议员也在社交平台分享大量风暴资讯，不解此番言论用意。

聂风