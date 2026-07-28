关爱队队长内地培训班北京开班 麦美娟：助了解国家发展及基层治理经验

香港地区服务及关爱队（关爱队）队长内地培训班第一期开班式，今日（28日）在北京国家行政学院举行。民政及青年事务局局长麦美娟致辞时表示，政府分批安排各区关爱队队长到内地接受培训和实地考察，让他们更深入了解国家发展及内地的地区治理经验，期望他们把握学习机会，将成果转化为地区治理实效。

国家重视基层工作

麦美娟指出，关爱队是政府完善地区治理架构的重要一环。关爱队队长带领队员及义工支援政府地区工作，并与区议会及地区「三会」共同组成完善地区治理的「三驾马车」，肩负起提升地区治理水平的重任。她强调，国家十分重视基层工作，关爱队作为特区基层工作的一分子，大家的贡献是有温度、有价值，并已获得社会的认同和重视。

她续指，为进一步强化关爱队队长对国家最新发展及内地基层治理的认识，政府分批安排各区关爱队队长到内地接受培训和进行实地考察，让队长更深入了解国家发展以及内地的地区治理经验，从而在日后地区工作中学以致用，更好地服务地区。

麦美娟指，关爱队作为特区基层工作的一分子，大家的贡献是有温度、有价值，并已获得社会的认同和重视。

冀队长将学习成果转化治理成效

麦美娟强调，2026年是「十五五」规划的开局之年，特区政府将主动对接国家发展布局，并完成香港首个五年规划的制订工作。她期望关爱队队长把握这次宝贵的学习机会，了解国家「十五五」规划的内容并学习北京的基层治理经验，将学习成果转化为加强地区治理的实际成效，持续优化地区工作，为社区注入更多关爱力量。

是次研修考察班为期4天，学员包括来自全港18区的关爱队队长。培训内容涵盖习近平总书记关于基层治理的重要论述、主动对接国家「十五五」规划发展大局，并会透过现场教学及参观中国人民抗日战争纪念馆等活动，让学员从多方面深入了解和学习国家基层治理的经验与实践。

开班式后，麦美娟前往国务院港澳事务办公室拜访，并与中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室副主任章冬梅会面。