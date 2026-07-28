青年节@HK︱陈国基： 以青年蓝图为基础紧扣「十五五」规划 培育爱国爱港新一代

2026年「青年节@HK」今日（28日）在青年广场赛马会青立方举行启动礼。主礼嘉宾、政务司司长陈国基致辞时表示，今年青年节会继续以正向思维、推动创新和启发创意作主题，以「正向新世代，未来更『青』彩」为口号，全力支持年轻人追寻梦想并发挥所长。

上届青年节逾25万人次参加

陈国基指，青年节自2023年首办以来已踏入第四个年头，过去三年的活动数目及参与人数都有所提升。他透露，去年青年节共举办超过200项活动，参与人数超过25万人次，数字非常令人鼓舞。青年广场是香港青年发展的重要标志，陈国基提到，由行政长官在2024年《施政报告》中提出的「民青局赛马会青立方」项目，于去年底完成翻新，半年间已成为青年聚集点，而一楼的体育及多用途设施改造工程亦将于年底完成。他感谢香港赛马会慈善信托基金，除了每年出资支持青年节活动外，更拨款一亿五千万元支持青年广场的改造计划。

培育青年成为爱国爱港新一代

陈国基强调特区政府一直十分重视青年发展，自2022年推出《青年发展蓝图》以来，至今已落实超过160项具体行动，并因应社会发展额外推出约130项新措施，确保政策与时并进。适逢今年是国家「十五五」规划开局之年，政府正全速制定香港首个五年规划，以《蓝图》为基础，紧扣国家「十五五」规划，致力培育青年成为爱国爱港、具备世界视野及正向思维的新一代，成为「一国两制」可靠的接班人。

为提升青年人的能力与才干，特区政府提供多项扩阔视野的机会，包括安排青年参与国际组织实习及国际会议以建立大局观，并推出全新的传媒专题内地实习计划，让传理系青年到内地大型机构实习。陈国基鼓励青年踊跃参加今年多个范畴的青年节活动，在参与中增长知识及广交朋友，共同创造更广阔的未来。

记者、摄影：陈耀霆