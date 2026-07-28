首场特首与立法会对谈交流会超时完成 李慧琼赞气氛坦诚 冀「香港队」合力解民困

立法会今日举行首场行政长官与立法会议员的对谈交流会。立法会主席李慧琼会后在社交平台发文表示，是次交流「真诚、有温度、有深度」，原订一个半小时的会议更超时完成。她透露，今日共有67名议员出席交流会，其中15人向特首发言及表达感受。双方在轻松、坦诚的气氛下「无所不谈」，首场交流会取得圆满成功。

赞扬政府重视行政立法关系 创「破天荒」协同机制

李慧琼强调，她和立法会议员深深感受到行政长官及特区政府对行政立法关系的高度重视。她指出，特首自上任以来不断推陈出新，继前厅交流会及互动交流答问会后，更与本届立法会「破天荒」设立协同机制，让立法会能在行政主导下，配合及协助政府制定香港首份五年规划。她认为，是次对谈交流会同样是创新举措，议员均十分珍惜机会，就不同议题与特首分享看法。

访京研修成果丰硕 承诺做好政府市民沟通桥梁

立法会上星期历史性完成的首次北京国家事务研修考察，李慧琼形容「成果丰硕」。多名议员在今日的交流会上，向特首分享了访京的所见所闻，并探讨如何将学习成果切实做到「回馈于行」，特别是在主动对接国家「十五五」规划、加快北部都会区建设、发展经济及改善民生等领域。

她重申，国家「十五五」规划和香港首份五年规划均与市民息息相关。立法会未来将积极向市民多作解说，担当好政府与市民之间的桥梁，并与特区政府携手，进一步开创「爱国者治港」的更大价值。

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总结七个月立法成果 加紧审议北都专属法例

总结本届立法会过去7个月的工作，李慧琼表示议会一直在行政主导下履职尽责，并已审议及通过多项惠民法案及拨款。当中包括国安附属法例、地盘全面禁烟条例、为本周五（7月31日）启用的皇岗口岸实施「一地两检」提供法律基础的相关条例，以及支援业界的时限性柴油补贴等。

此外，她透露立法会正「加班加点」审议北部都会区专属法例，冀为北都发展及本港创科中心推进工作拆墙松绑。她坦言，解决社会问题不能单靠任何一方，这些工作均需要行政立法共同努力才能成事。

引述特首言论：大家都是「香港队」

李慧琼最后引述行政长官指，行政立法「同坐一条船」，大家都是「香港队」。作为特区政府治港和改革的伙伴，她深信只要双方透过包括对谈交流会在内的不同渠道，继续保持良性互动与高效协作，并坚持「人民至上」的初心，借鉴国家成功经验，定能更合力解决市民「急难愁盼」的问题，推动香港更好融入国家发展大局，提升市民的获得感与幸福感。

