特首与议员对谈交流会｜李家超：政府与议员同是「香港队」 对谈不会取代答问会

行政长官李家超今早（28日）与立法会议员举行首次「对谈交流会」，闭门进行，历时约1个半钟，并67位议员出席，当中15人发言。李家超在会后表示，今日交流会是正面及积极，让他可与议员搭建更好基础建立共识。现时已有公开的「行政长官互动交流答问会」，李家超指，交流会不会取代现有行政立法已推行的各种交流方法。他会总结今次经验，再看有否优化空间。

李家超：特首与议员如「香港队队员」

李家超相信，行政、立法建立共识可更加集中精神做事，一起为市民解决更多问题，设立「对谈交流会」是为进一步增进互相了解、拉近距离，加强双方建立共识，强调视立法会为政府的改革伙伴，两者有共同目标都是为市民解决问题，透过对谈交流将不同角度连接在一起、换位思考，双方既制衡又配合，有助促进建立共识。

他指在行政主导下，经常思考如何可不断开创「爱国者治港」新价值，故上任后设立前厅交流会，亦将行政长官答问会由单向变成双向互动的行政长官互动答问交流会，今次交流会是另一创新举措，让大家可在从容的环境、没有《议事规则》的限制下，特首与议员如「香港队队员」一样交谈，有温度、有深度去讨论问题。他强调，交流会不限于单对单探讨，可同时与多位议员深度地讨论同一问题，更可交流大家的心路历程感受，令沟通增添一份人情味。

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行政立法须处理好系统关系 方可取得最大公约数

他又分享对「爱国者治港」的实践体会，认为在推动改革时更重要。他指改革是将现有的利益再分配，过程中会触动到很多既有利益者，特别是要处理多年来未能处理的问题，要找出解决方法毫不容易。

李家超表示，行政、立法必须处理好系统关系，包括微观和宏观、全局及局部、当前和长远、特殊和一般情况、主要及次要矛盾的关系，而这些多是议员和官员不同观点的理由。他强调这五个关系并非对立，而是相连的，处理好这些关系才可取得最有利平衡、取得最大公约数，行政、立法才有机会达致高度共识，团结为市民做更多事。

李慧琼：交流会非常成功 大家获益良多

被问到为何选择于立法会访京后举办交流会，李家超解释，早前与立法会主席李慧琼沟通，说明想推出新的交流会时，希望能越早举办越好，碰巧立法会访京参与研修考察班，故想回来后便举办交流会，以听取议员在考察期间的心得和经验。

李慧琼指，交流会举办得非常成功，大家获益良多，亦增进了彼此了解。她透露，有议员提到考察期间曾到北京市12345市民热线服务中心，很多议员都认为是一个很好的平台，未来立法会都会考察香港的1823，以提出意见进一步优化以更好服务市民。

补选黄锦辉立法会议席？李家超：先办好选委会等3场选举

另外，黄锦辉因醉驾风波辞任立法会，目前有一个议席出缺，会否进行补选？李家超表示，未来18个月内会举办3场重要的选举，包括选委会选举、行政长官选举及区议会选举，相对立法会一个空缺补选，在时间上、工作上及相对必要性方面，要先办好上述3个选举。

李慧琼称理解及尊重行政长官及选管会的评估，而立法会作为特区政府重要的工作伙伴，一定要先配合支持行政长官做好接下来的工作，全体议员都会全力以赴，在89位议员的努力下，议会会一如既往做好全议会的职能。

李家超今日出席在立法会举行的行政长官与立法会议员对谈交流会。

李家超其后在社交平台发文，指一直重视行政立法关系，并不断以新举措创造更多「爱国者治港」的新价值。自上任以来，他持续透过不同方式增强行政立法的沟通和互动，包括举行立法会前厅交流会让司局长和立法会议员进行恒常交流；将行政长官答问会由单向答问提升为双向互动的「行政长官互动交流答问会」；于本届立法会议员宣誓就职当日，到立法会向全体议员致辞祝贺，作出勉励及期盼；并在现届立法会第一次大会上发言，积极推动行政立法共同发挥「爱国者治港」的价值，共建香港。对谈交流会是创新举措，不会取代现行各种行政立法的交流做法。

记者：郭咏欣

摄影：卢江球