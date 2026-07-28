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法援署署长陈泽铭率团赴深圳参与国情研习班 深入探讨「十五五」规划纲要

政情
更新时间：12:29 2026-07-28 HKT
发布时间：12:29 2026-07-28 HKT

继今年5月首期「法律援助署国情研习班」后，法律援助署于7月23日至24日再度举行「国情研习班」。法援署署长陈泽铭亲自率领7位首长级人员、14位高级法律援助律师及21位法律援助律师，前往深圳市参与培训课程，提升对国家法治建设及法援的认识，并且借鉴深圳AI应用经验增强工作效率。

探讨大湾区法治定位 善用AI提效

今次研习班为了增强学员对国家法治建设及法律援助制度的了解，课程内容结合理论与实践，启发学员从多角度深入认识国家发展方向及明确大湾区法治定位，从而反思香港应如何善用自身优势融入国家发展大局。研习班为学员安排多场讲座及参访活动，除了深入解读「十五五」规划纲要，亦展示人工智能在法律工作方面的实质应用。法援署冀借鉴深圳经验，善用人工智能提升工作效率，助力国家法治发展。参与学员均表示过程令人大开眼界，此行收获丰富。

继今年5月首期「法律援助署国情研习班」后，法律援助署于7月23日至24日再度举行「国情研习班」。
继今年5月首期「法律援助署国情研习班」后，法律援助署于7月23日至24日再度举行「国情研习班」。
两地官员交流，分享法援运作经验。
两地官员交流，分享法援运作经验。

两地官员交流 分享法援运作经验

中联办法律工作部部长刘春华、中联办法律工作部副部长张玉梅、中央港澳办八局二级调研员黄树卿，以及中联办法律工作部二处处长张明出席了开班式与结业式，并发表演辞。同时，深圳市司法局党委委员兼副局长陈明，联同深圳市法律援助处主任宋建珠及民事组组长黄淼，向学员详细介绍深圳市法律援助处的运作模式并分享经验。法援署对相关部门及官员的协助表达感谢，指出是次交流加深了学员对国家法律援助制度的认识，为未来两地相互合作奠定基础。

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