议政随想︱谭镇国：《完善内地港生支援 筑牢人才回流根基》

中学文凭试早前放榜，考生规划升学出路。政府近年积极拓展青年多元出路，除本地升学外，亦透过多项举措支持港生赴内地及海外升学。

教育局最新公布的调查显示，内地已成为香港中六毕业生赴境外升学的首选地，反映国家教育资源对港生的吸引力与日俱增。为帮助内地就学港生适应香港职场，新界社团联会已连续两年举办暑期实习计划，安排内地港生到本港企业实习，筹组参观企业、行业讲座等活动，累计逾百名学生受惠，有效帮助学生积累实务经验、规划职业路向。然而此类计划覆盖有限，政府主导的系统支援仍有必要。毕竟升学是青年成长的起点，港生学成返港的衔接配套则是留住青年人才的关键。

赴内地升学是香港学生热门选项之一。

目前，不少内地高校港生毕业返港后，面对招聘资讯分散、行业认识不足、人脉尚待建立等挑战，所学与职场需求往往需时磨合。同时，内地大学升学资助计划现时只涵盖本科，对有意深造的基层青年而言，硕士及博士阶段的学费与生活开支仍构成一定压力，部分学生或会因此却步。

有见与此，新社联早前向政府提交《施政报告》建议，提出多项优化措施，包括增设「内地港生返港发展」资讯专区整合招聘资讯、建立师友网络拓展人脉、以先导形式将资助计划扩展至硕士及博士课程等，冀以更完整的支援体系引导人才回流。

青年政策环环相扣，鼓励升学之外，完善就业配套与进修支援，可令效益最大化。期望政府优化支援体系，将港生内地升学热潮转化为香港留才、引才的持久动能，为香港注入青年力量。