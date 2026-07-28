特首议员对谈交流会｜梁美芬称有别官腔：容坦诚表达「心底话」 陈凯欣提1823热线须改善

新一届立法会上任半年，行政长官李家超今日（28日）在立法会举办首次「行政长官与立法会议员对谈交流会」。李家超于上午10时在立法会主席李慧琼陪同下到场，交流会历时约一个半小时，共有67位议员参加，当中15位议员表达感受，并推举选委界议员陈凯欣及梁美芬作为代表发言。

陈凯欣提1823热线个案追踪有欠缺 可参考内地

立法会议员陈凯欣表示，自己集中反映民生关注，特别再以北京12345市民服务中心与本港1823热线作对比。她指1823热线目前侧重转介功能，个案追踪及跟进方面有所欠缺，认为可参考12345的指标体系及后续督办机制，确保市民查询和诉求能获切实解决。

她又提到，会上讨论了过往政策制订及咨询流程，以往参与会议时，政策往往已成既定事实，议员难以有空间提出修改。她形容今次对谈气氛「真心、坦诚」，以往较难表达的意见都能在会上充分交流，而特首对她的看法表示理解和尊重。

她强调，议员职责是如实反映市民声音，今次交流增进彼此了解、拉近距离，有助日后行政立法更有效合作，共同回应社会期望。

梁美芬：有别官腔场合 今次容坦诚表达「心底话」

经民联梁美芬则表示，这是她首次感受到特首以亲切、真诚的态度与议员直接沟通，形容今次形式较以往轻松，容许议员坦诚表达「心底话」，有别于过往的官腔场合，认为这种形式比传统做法更能有效沟通。她全力支持这类交流会应恒常举行，并期望能产生实质成果。

她建议香港的系统可参考北京的情况，从制度难题入手，思考如何破解民生难题，以提升治理效能。关于社区治理发展方面，她指随着相关主体条例通过，未来附属法例将为北部发展提供法律保障，期望能有序推进。

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对谈交流会在宴会厅举行。李慧琼FB

多多官员出席交流会，包括政务司司长陈国基、律政司司长林定国、财政司副司长黄伟纶、特首办主任叶文娟等。

记者：叶芷均

摄影：卢江球

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