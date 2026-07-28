特首与议员对谈交流会 梁美芬赞形式轻松：容坦诚表达「心底话」 陈凯欣指拉近行政立法距离

新一届立法会上任半年，行政长官李家超早前与立法会主席李慧琼沟通并达成共识，于今日（28日）在立法会举办首次「行政长官与立法会议员对谈交流会」。李家超于上午10时在立法会主席李慧琼陪同下到场，交流会历时约一个半小时，共有67位议员参加，当中15位议员表达感受，并推举陈凯欣及梁美芬作为代表发言。

立法会议员陈凯欣称自己集中反映民生关注，她特别再以北京12345市民服务中心与本港1823热线作对比。她指出，1823热线目前侧重转介功能，个案追踪及跟进方面有所欠缺，她认为可参考12345的指标体系及后续督办机制，确保市民查询和诉求能获切实解决。

陈凯欣形容对谈气氛「真心、坦诚」

她又提到，会上讨论了过往政策制订及咨询流程，她提出以往参与会议时，政策往往已成既定事实，议员难以有空间提出修改。她形容今次对谈气氛「真心、坦诚」，以往较难表达的意见都能在会上充分交流，而特首对她的看法表示理解和尊重。

她强调，议员职责是如实反映市民声音，是次交流增进彼此了解、拉近距离，有助日后行政立法更有效合作，共同回应社会期望。

梁美芬：有别官腔场合 今次容坦诚表达「心底话」

经民联梁美芬则表示，这是她首次感受到特首以亲切、真诚的态度与议员直接沟通，她形容是次对谈形式较以往轻松，容许议员坦诚表达「心底话」，有别于过往的官腔场合，认为这种形式比传统做法更能有效沟通。她全力支持这类交流会应恒常举行，并期望能产生实质成果。

此外，她建议香港的系统可参考北京的情况，从制度难题入手，思考如何破解民生难题，以提升治理效能。关于社区治理发展方面，她指出，随着相关主体条例通过，未来附属法例将为北部发展提供法律保障，期望能有序推进。同时，她认为施政报告中提出的国家安全工作及五年规划部署需在实践中不断完善。

现场所见，政务司司长陈国基、律政司司长林定国、财政司副司长黄伟纶，以及特首办主任叶文娟等主要官员均出席参与。

行政署早前信函提到，李家超将先分享对「爱国者治港」的实践体会，随后开放对谈，对谈议题不设限制，议题涵盖国家、香港及国际事务，以至工作心得与经验分享，旨在巩固改革伙伴关系，发挥互相制衡与配合的作用。

政府消息人士早前表示，对谈会冀让大家在从容环境下，以闭门形式展开「有温度、有深度」的直接对谈。闭门场地不设镜头、议题不设任何限制，议员毋须顾虑直播形象、用词尺度，放下束缚畅所欲言，大胆表达意见。

记者：叶芷均

摄影：卢江球

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