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特首与议员对谈交流会今早举行 李家超、李慧琼到场 司长等主要官员均有出席

政情
更新时间：10:34 2026-07-28 HKT
发布时间：10:34 2026-07-28 HKT

新一届立法会上任半年，行政长官李家超早前与立法会主席李慧琼沟通并达成共识，于今日（28日）在立法会举办首次「行政长官与立法会议员对谈交流会」。李家超于上午10时在立法会主席李慧琼陪同下到场。据了解，交流会历时约一个半小时。现场所见，政务司司长陈国基、律政司司长林定国、财政司副司长黄伟纶，以及特首办主任叶文娟等主要官员均出席参与。

行政署早前信函提到，李家超将先分享对「爱国者治港」的实践体会，随后开放对谈，对谈议题不设限制，议题涵盖国家、香港及国际事务，以至工作心得与经验分享，旨在巩固改革伙伴关系，发挥互相制衡与配合的作用。

政府消息人士早前表示，对谈会冀让大家在从容环境下，以闭门形式展开「有温度、有深度」的直接对谈。闭门场地不设镜头、议题不设任何限制，议员毋须顾虑直播形象、用词尺度，放下束缚畅所欲言，大胆表达意见。

记者：叶芷均

摄影：卢江球

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