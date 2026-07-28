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胡志伟获准留英6个月 称希望与家人相聚、平静生活 暂时毋须被递解出境

政情
更新时间：09:52 2026-07-28 HKT
发布时间：09:52 2026-07-28 HKT

胡志伟留英风波有新进展。上月30日因「串谋颠覆国家政权罪」服刑期满的前民主党主席胡志伟，在英国伦敦希斯路机场被扣留，其后获准入境英国。美联社周日报道指，他获准「入境保释」（Immigration Bail）形式留英7天，或于周三被递解出境。最新消息指，胡志伟获准逗留英国6个月。

协助胡志伟的资深大律师夏博义向《路透社》表示，胡志伟获准以访客身份留英6个月。胡志伟及后亦拍片向媒体证实，于7月27日下午收到英国内政部通知，准予入境逗留，指渴望与家人相聚、平静生活。英国内政部拒绝评论个案。

胡志伟早前刑满出狱：

63岁的胡志伟从政近30年，曾住区议员、立法会议员，以及已解散的前民主党主席，其于「35+颠覆案」中，被判囚4年5个月，今年6月30日刑满出狱，获释后不足一个月就离港。

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