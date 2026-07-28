大棋盘︱立法会北上研修可恒常化？

88名立法会议员上周在北京参加「国家事务研修考察」，是香港回归以来首次，立法会主席李慧琼形容成果丰盛，具历史意义。北京之行重头戏，是一众议员与中央港澳办、国务院港澳办主任夏宝龙座谈交流，据闻长达5小时会面中，近半议员有份发言，主要分享在京学习感悟，亦有人趁机「宣传」自己上任半年的工作成果。

夏宝龙在会上肯定第八届立法会工作，鼓励议员持续学习、尽责履职，又叮嘱议员有责任维护好立法会形象，加强团结，「拧成一股绳」，并协助特区政府解决急难愁盼问题。

有议员被指「吹嘘」自身工作过多

综合与会者指，夏宝龙起初以听为主，先由坐在前排的李慧琼、陈振英等资深议员，以及各大板块代表轮流发言，每人发言数分钟；直至中段进入「举手抢答」环节，多名新丁争取发言机会，除分享访京学习成果，亦大谈个人在地区、业界层面的工作，但个别议员难免予人感觉「吹嘘多咗」。

有资深议员就笑言不能怪责同僚，若众人只分享学习心得、国家大政方针等，内容重复度高，恐怕会「闷亲」官员；又透露大主席事前曾提醒，发言主题内容不限，但不要太重复，因此多位议员尝试分享个人工作、展望未来等。今次座谈地点在人民大会堂，部分议员是首次踏足，有议员笑谓，个别新丁发言时的普通话颇为普通，听起来有些辛苦，似乎不是纯粹紧张。

本届立法会上任逾半年，曾闹出涉及纪律问题的风波，今次座谈交流后，有议员一度转载京官称「90席不算多」的报道。有政圈中人相信，当局也留意到坊间一些评论质疑议席过多，令新丁「面目模糊」，但认为重点不在议席数目，而是议员有否做好工作。该人解读：「如果工作做得差，一个都嫌多；若大家都有做好议员角色，怎会嫌多？」

今次上京研修行程细节保密，全程闭环管理，不少议员原本甚有意见，但经过一星期在中央党校上堂，也有人理解背后的「苦心」，始终放下业界和地区杂务、专心研修的机会难得，对了解国家治理思维及提升自身理论基础，也有帮助。研修考察亦获高规格接待，例如议员分两班机在香港机场出发当日，当局安排了C919国产飞机接载，国航高层更陪同乘坐。

李慧琼出掌立法会后，各类学习活动接踵而来，今次赴京研修更是历来首次。有建制中人说，其实民建联、工联会等政团，每年会趁假期北上不同地方举行退修营、集思会之类，既回顾检讨过去一年工作，也让大家集思广益，规划部署未来，并参观考察当地企业或机构。他相信立法会类似考察活动会越来越多，甚至恒常化。

全国港澳研究会顾问刘兆佳表示，中央重视政治人物培训，当前国际形势不断变化，议员有需要提升认知水平，从战略及大局角度了解国家发展，并不时强化及更新。他指国家行政学院属党校，更加掌握中央思想和有系统性，到其他地方研修未必能比拟。

聂风