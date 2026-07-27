林定国：港青国际法律人才「带路行」应列恒常重点项目 寄语学员首要做好「心联通」

第二届香港青年国际法律人才「带路行」学员完成云南与老挝的考察行程，今日（27日）下午齐聚回顾分享学习成果。律政司司长林定国出席活动时明确指出，经两年实践，「带路行」毫无疑问应作为外交部驻港公署与律政司就「一带一路」倡议的恒常性、标志性重点项目。

学员应宏观了解倡议的最终目的 毋忘初心

林定国致辞时表示，学员作为法律界专业人士，除关心如何善用香港法律专业服务推进「一带一路」倡议，亦应宏观了解倡议的最终目的，毋忘初心。他重申，「一带一路」倡议是国家主席习近平于2013年亲自谋划的重大举措，是国家外交政策及实践人类命运共同体理念的重要组成部分。他强调，国家正全力深化改革开放、建设中国式现代化及推进民族复兴，加强国际合作乃必要之举；同时，必须透过「一带一路」项目向各国证明中国发展强大惠及全球，并排除外界对「强国必霸」的疑虑。

林定国指学员7日的行程从云南麻栗坡边境村寨到老挝水电站，应深切体会国家由脱贫攻坚，到透过扎实基建将机遇送达偏远地区及友好邻国，落实「共同富裕」理念。

谈及「一带一路」的「硬联通」、「软联通」与「心联通」，林定国认为三者关系密切，惟首要做好「心联通」——即先与沿线地区人民建立友谊与互信，方能奠定深度合作基础。他直言交友贵在真诚，必须加强认识对方的历史文化、生活习惯及政治经济发展，否则难以探索务实可行、配合对方所需且能合作共赢的方案。

林定国期望学员将所见所闻与朋辈分享，并祝愿明年计划更加成功。