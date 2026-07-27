黄锦辉醉驾辞任 江旻憓确认加入「C15+」填空缺 陈绍雄：补足旅游板块短板︱Kelly Online

立法会议员黄锦辉因醉驾事件辞职，他所属的「C15+」即时少了一人，「C15+」迅速招兵买马，填补空缺。本来是单头议员的旅游界新丁江旻憓，最新已加入「C15+」。

陈绍雄：原先无人专责旅游 江加入补足短板

「C15+」召集人陈绍雄向《星岛头条》确认江旻憓已加入，指板块内原先没有专责旅游的人士，而加入正好补足了短板。而实际上江旻憓推动的「旅游+」，搭配不同议员的专长都适用，例如配合教育、科技、地区等范畴，所以一向与江有就不同议题交流。上京前后，一众议员沟通交流机会增多，更加确认与江旻憓有合作空间。

他强调「C15+」并非政党，议员可「各自精彩」推动自身议题。

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