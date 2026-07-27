Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄锦辉醉驾辞任 江旻憓确认加入「C15+」填空缺 陈绍雄：补足旅游板块短板︱Kelly Online

政情
更新时间：18:22 2026-07-27 HKT
发布时间：18:22 2026-07-27 HKT

立法会议员黄锦辉因醉驾事件辞职，他所属的「C15+」即时少了一人，「C15+」迅速招兵买马，填补空缺。本来是单头议员的旅游界新丁江旻憓，最新已加入「C15+」。

陈绍雄：原先无人专责旅游 江加入补足短板

「C15+」召集人陈绍雄向《星岛头条》确认江旻憓已加入，指板块内原先没有专责旅游的人士，而加入正好补足了短板。而实际上江旻憓推动的「旅游+」，搭配不同议员的专长都适用，例如配合教育、科技、地区等范畴，所以一向与江有就不同议题交流。上京前后，一众议员沟通交流机会增多，更加确认与江旻憓有合作空间。

他强调「C15+」并非政党，议员可「各自精彩」推动自身议题。

相关新闻：

黄锦辉酒驾︱免影响立会运作 即日起辞去立法会职务 为带来「社会困扰」致歉

大棋盘︱黄锦辉「红牌离场」 补选料耗9,000万公帑 修例「递补」一劳永逸？

黄锦辉酒驾辞职︱李慧琼：监委会非等投诉才跟进 事件势成检讨议员守则重要案例

黄锦辉酒驾辞职︱谢小华：选管会认为现阶段举行补选可行性极低 不符合成本效益

最Hit
8号波半日仅$200生意 老板狂轰员工：「你有冇觉得唔好意思？」打工仔1招霸气反击｜Juicy叮
8号波半日仅$200生意 老板狂轰员工：「你有冇觉得唔好意思？」打工仔1招霸气反击｜Juicy叮
时事热话
6小时前
尖沙咀伤人｜伤者头骨爆裂脑出血命危 警追查黑帮胜和「左口」下落
00:52
尖沙咀伤人｜伤者头骨爆裂脑出血命危 警追查黑帮胜和「左口」下落
突发
3小时前
台风「白海豚」最快今下午生成，料扑向日本。日本气象厅
00:50
台风白海豚︱最快今下午生成料扑向日本 途经高水温区域能量恐再增强
即时国际
6小时前
理大聚焦前沿人工智能技术 率14初创参展LEAP East 2026 拓中东机遇
教育资讯
5小时前
黄日华内地演出突然怒目「挥掌」戴志伟 不满一事动粗？ 传拮据复出自揭经济状况
00:46
黄日华内地演出突然怒目「挥掌」戴志伟 不满一事动粗？ 传拮据复出自揭经济状况
影视圈
5小时前
毛舜筠谈旧爱张国荣揭分手原因：佢好钟意我 哥哥曾感叹走入婚姻或可改变一生
01:31
毛舜筠谈旧爱张国荣揭分手原因：佢好钟意我 哥哥曾感叹走入婚姻或可改变一生
影视圈
10小时前
台风「白海豚」最快周二生成 气象迷指「又强又大」或扑日本
00:50
台风「白海豚」最快周二生成 气象迷指「又强又大」或扑日本
即时国际
23小时前
国际连锁茶饮店疑用科技海绵洗食器 专家警告恐释一级致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正确用途
国际连锁茶饮店疑用科技海绵洗食器 专家警告恐释一级致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正确用途
食用安全
2026-07-26 12:00 HKT
强积金新安排！ 65岁以上长者都适用！经「积金易」提取须以「智方便」多重认证身份
强积金新安排！ 65岁以上长者都适用！经「积金易」提取须以「智方便」多重认证身份
生活百科
7小时前
日本人气杂货店LOFT登陆香港！首店进驻旺角MOKO 围板预告8月开幕 与3 COINS同属香港「谷日百货1」代理
日本人气杂货店LOFT登陆香港！首店进驻旺角MOKO 围板预告8月开幕 与3 COINS同属香港「谷日百货」代理
生活百科
6小时前