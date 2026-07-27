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18区关爱队队长参加内地4天培训班 正安排其他期数 麦美娟赴京出席开班式

政情
更新时间：10:31 2026-07-27 HKT
发布时间：11:09 2026-07-27 HKT

政府公布，民青局局长麦美娟于今日（7月27日）下午出发前往北京，出席香港地区服务及关爱队伍队长第一期内地培训班开班式。民政事务总署回复查询时补充，为提升关爱队对国家政策及发展的认识，并让关爱队为社区提供更好的关爱服务，故安排关爱队队长分批参加内地为期四天理论与实践并重的培训课程。

课程包括了解基层治理理念，及相关实地考察，让关爱队队长持续优化地区工作。第一批前往北京的学员包括来自18区的关爱队队长，之后期数的课程正安排当中。相关培训费用并不涉及由政府按资助协议发放给关爱队的资助，而有关资助只会用于关爱队的地区服务。

麦美娟将于7月29日返港。她离港期间，民青局副局长梁宏正将暂时署任局长一职。

 

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