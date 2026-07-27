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胡志伟抵英获准「入境保释」逗留7日 本周三或被递解出境 否认寻求政治庇护

政情
更新时间：07:21 2026-07-27 HKT
发布时间：07:21 2026-07-27 HKT

英国《泰晤士报》早前报道，上月30日因「串谋颠覆国家政权罪」服刑期满的前民主党主席胡志伟，在英国伦敦希斯路机场被扣留，并被告知将被遣返香港。消息指，他最终获准入境英国。美联社周日报道，他获准「入境保释」（Immigration Bail）形式留英7天，或于周三被递解出境。

胡志伟接受美联社访问时透露，英国边境部门当时只批准他以「入境保释」（Immigration Bail）形式逗留英国7天，意味著他或于本周三被递解出境， 原定与家人相聚数月的计划被迫缩短。他表示，赴英前与英方相关部门沟通，但抵埗后仍被质疑可能有寻求长期居留等其他目的。

胡志伟称，自己并非前往英国寻求政治庇护，而是希望与已于2022年移居英国的妻儿团聚。他表示，事件令他担心日后能否再次入境英国探望家人，并希望英国内政部重新考虑有关决定。

胡志伟今年6月30日刑满出狱，获释后不足一个月立即离港。
胡志伟今年6月30日刑满出狱，获释后不足一个月立即离港。

他指，服刑期间每月只能与妻儿通话10分钟，书信往来亦需时约一个月。他表示，经历多年牢狱生活及父母先后离世后，已无意再参与政治活动，希望重新开始，珍惜与家人团聚的时光，「目前最重要的事情，就是与家人一起生活。」

现年63岁的胡志伟从政近30年，曾当过区议员、立法会议员，以及已解散的前民主党主席，其于「35+颠覆案」中，被判囚4年5个月，今年6月30日刑满出狱，获释后不足一个月立即离港。

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