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大棋盘︱特首首办「对谈交流会」 构建行政立法沟通新模式

政情
更新时间：07:00 2026-07-27 HKT
发布时间：07:00 2026-07-27 HKT

本届政府任期剩下约一年，特首李家超再有新猷推动行政立法关系，明天与立法会议员举行的首次「对谈交流会」，将于立法会前厅或宴会厅举行。据悉，对谈交流会将不设议题限制，开展另一层次「有温度、有深度」的直接对谈。

政府中人：凝聚共识办民生大事

政府中人向笔者表示，对谈交流会的核心目的，归根究柢在于增进相互了解、拉近彼此距离、强化共识建立。政府与立法会角色纵有分工 —— 前者负责制订及执行政策，后者肩负审议监察职能，但最终目标殊途同归：一同为市民排忧解难，推动香港向前发展。政府中人指，透过新设的对谈平台，双方可从不同角度出发、换位思考，在互相制衡、互相配合之间取得平衡，凝聚共识后便能集中精力处理民生大事。正如特首在发给立法会的信函强调，立法会是政府的「改革伙伴」，今次新机制正是这一理念的具体实践。

现届政府强调行政立法关系，先后推出「前厅交流会」、把特首答问会升级为「互动交流答问会」，为何仍需增设「对谈交流会」？政府中人解释，三者定位各有侧重，并非重叠。「前厅交流会」主要为司局长与议员提供恒常政策沟通渠道，属对口业务层面；「互动交流答问会」则聚焦政策和发展大局，是行政立法公开研讨的正式平台。至于全新的「对谈交流会」，更侧重特首与议员之间深层次的思想交流。

政府中人指，「互动交流答问会」虽具双向互动元素，惟有《议事规则》限制，发言内容难免经过修饰，问答皆趋向官式表述，未尽属日常交流性质。而因应前厅交流会的经验启示，在没有《议事规则》限制下，官员和议员都更轻松和畅所欲言，增进了解，因此行政长官取其两者优点，由他个人和众多议员对话交流，在从容放松的氛围下，用语、气氛皆更为自然，有助议员更好表达想法，包括心路历程、感想等，直接向特首反映。据悉，特首当日将以「香港队队友」的身份与各人互动，务求实现真正有温度、有深度的对谈。

香港回归29年来，立法会全体议员首次组团赴京研修。
香港回归29年来，立法会全体议员首次组团赴京研修。

议员完成北京研修 料成交流重点

今次交流会的时间安排亦经考量，事关全体立法会议员刚结束为期一周的北京国家事务研修考察，是香港回归29年来，立法会全体议员首次组团赴京研修，具历史意义。有议员形容，这次研修理论与实践并重、宏观与微观兼顾，有助提升日后审议本地法例、处理特区事务的工作质素，更准确把握国家发展全局。议员甫返港即举行「对谈交流会」，政府中人坦言，正是希望及时听取各人分享研修考察的成果与感悟，探讨如何将所学落实到具体工作当中，进一步深化行政立法的共识基础。

有议员得悉安排后认为，闭门交流形式灵活，亦体现政府重视议员声音。在「爱国者治港」原则下，行政立法既互相制衡又互相配合，惟如何持续创造新价值、提升整体治理效能，仍是长期课题。今次「对谈交流会」属新猷，反映特首不断创新政策，实际成效尚待观察，但若能真正做到放下包袱、坦诚交流，对于凝聚行政立法合力、切实解决市民关心的问题，无疑有很大开创性意义。

聂风

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