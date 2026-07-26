城中学舍︱发展局接40申请涉9100宿位 4宿舍今年9月落成

发展局项目促进办事处积极促进「城中学舍计划」，为增加学生宿位供应拆墙松绑，计划自去年7月推出至上月，已接获40宗申请，预计提供9,100个宿位，其中4个宿舍将于今年9月前落成。局方指，项目办自成立以来一直积极促进及协调各大发展项目，至今年5月，已有114个项目办监察的项目取得相关申请批准。

接40宗城中学舍申请 4个宿舍9月前落成

为推广「留学香港」品牌，发展局及教育局于去年7月推出「城中学舍计划」，鼓励市场以自资及私营方式把现有商厦改装为学生宿舍，从而增加学生宿位供应，鉴于市场反应热烈，计划已扩展至涵盖新建的学生宿舍。发展局今日（26日）发表网志，项目办屋宇测量师黄婉雯指出，截至今年6月底，教育局已接获40宗城中学舍计划的正式申请，预计可提供多达9,100个宿位，当中38宗已获确认符合计划资格。多宗个案正按放宽发展管制措施提交所需申请，包括作出规划申请、申请修订土地契约或豁免书，以及递交建筑图则。项目办表示会持续监察审批进度，并按需要作出跨部门协调，促进项目尽快获批并付诸落实。现时，其中4个学生宿舍可于今年9月前落成。

114个项目办监察项目获批

除了「城中学舍计划」，网志亦提到项目办自成立以来，一直积极促进及协调各大发展项目，为行政流程拆墙松绑，加速大型项目审批。项目办总监周文康介绍，项目办主要聚焦三大工作范畴，包括加快大型项目审批程序、推动学生宿舍发展，以及支援受政府项目影响而需觅地重置的棕地作业经营者。

在加快大型项目审批程序方面，项目办城市规划师郭敏行表示，项目办现时聚焦监察及跟进北部都会区以外的大型项目，包括500个单位或以上的住宅项目、楼面面积达10万平方米或以上的商业发展项目、产业发展项目，以及其他具策略意义或获政策支持而需快速审批的发展项目，确保审批流程畅顺，加快项目落成。至于北部都会区内的大型私人发展项目则由特设的北都专案监督办公室监察和督导。他表示，自项目办成立至今年5月，已有114个由项目办监察的项目取得相关的规划、契约修订或换地，以及建筑图则或上盖工程开展同意书的申请批准。

处理约430宗棕地规划及地政查询

为配合推进北部都会区发展，政府需收回包括现有棕地以作发展。项目办土地测量师吴萤廸表示，政府现时以「金钱补偿与协调服务并行」的政策方针支援受政府发展项目影响的棕地作业者。就此，项目办在2023年4月成立跨专业专队，为觅得私人土地重置业务的棕地作业者提供一站式规划及地政事宜咨询及个案管理服务。专队亦会协调不同部门，协助已觅地重置业务的棕地作业者取得所需的规划许可和申请所需地契豁免书。

周文康表示，截至今年4月，项目办已处理约430宗与棕地作业相关的规划及地政事宜查询。同时，项目办协助了约130个业务经营者，包括建造业、物流、汽车维修、制木厂等范畴，就重置业务取得规划许可，涉及约102公顷的重置用地。另外，项目办亦协助了75个经营者就重置业务申请地契豁免书，全部个案均获批准。项目办会密切留意情况，加紧处理及支援受影响棕地作业者。